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'बेटी पराई नहीं होती', अब विवाहित बेटी को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक स्थिति नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:51 PM IST
'बेटी पराई नहीं होती', अब विवाहित बेटी को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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