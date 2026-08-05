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'पेपर लीक करना हत्या से भी बड़ा अपराध...', CGPSC घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी को नहीं मिली राहत, HC ने जमानत याचिका की खारिज

सीजी पीएससी (CGPSC) भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने नियमित जमानत याचिका खारिज करते हउए कहा कि पेपर लीक लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर अपराध है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:03 AM IST
'पेपर लीक करना हत्या से भी बड़ा अपराध...', CGPSC घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी को नहीं मिली राहत, HC ने जमानत याचिका की खारिज

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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