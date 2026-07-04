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Chhattisgarh Liquor Scam: आरोपी अजय लोहिया को HC से मिली जमानत, मैनपावर सप्लाई के जरिए करोड़ों की हेरफेर का था आरोप

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अजय लोहिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति एके प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jul 04, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:34 AM IST
Chhattisgarh Liquor Scam: आरोपी अजय लोहिया को HC से मिली जमानत, मैनपावर सप्लाई के जरिए करोड़ों की हेरफेर का था आरोप

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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