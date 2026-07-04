Chhattisgarh Liquor Scam: आरोपी अजय लोहिया को HC से मिली जमानत, मैनपावर सप्लाई के जरिए करोड़ों की हेरफेर का था आरोप

क्या है शराब घोटाला मामला?

छत्तीसगढ़ का हाई-प्रोफाइल शराब घोटाला राज्य के सबसे बड़े कथित वित्तीय घोटालों में से एक माना जाता है. यह मामला 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब की दुकानों के संचालन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री, नकली होलोग्राम के इस्तेमाल और अवैध वसूली के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला करने के लिए सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया. इस मामले में कई अधिकारियों, व्यापारियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जांच, गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई हुई है.