Chhattisgarh Liquor Scam: आरोपी अजय लोहिया को HC से मिली जमानत, मैनपावर सप्लाई के जरिए करोड़ों की हेरफेर का था आरोप

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Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अजय लोहिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जज एके प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली. यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की संयुक्त जांच से जुड़ा है. जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया है और रायपुर की स्पेशल ACB कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है
जांच एजेंसी के अनुसार, गुड़गांव निवासी अजय लोहिया पर मेन पावर सप्लाई एजेंसी के माध्यम से करोड़ों रुपये के हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है. इसी मामले में उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अजय लोहिया को जमानत देने का आदेश जारी किया. हालांकि इस बहुचर्चित शराब घोटाला मामले की जांच ACB/EOW द्वारा जारी है और प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी न्यायालय में लंबित है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने आरोपी अजय लोहिया की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. शराब घोटाले जैसे बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल VIP मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले पर न्यायिक राजधानी के गलियारों में चर्चा हो रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस राहत के बाद EOW की अगली कानूनी रणनीति क्या होगी.
क्या है शराब घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ का हाई-प्रोफाइल शराब घोटाला राज्य के सबसे बड़े कथित वित्तीय घोटालों में से एक माना जाता है. यह मामला 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब की दुकानों के संचालन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री, नकली होलोग्राम के इस्तेमाल और अवैध वसूली के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला करने के लिए सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया. इस मामले में कई अधिकारियों, व्यापारियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जांच, गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई हुई है.
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