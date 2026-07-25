ओवरटाइम शराब स्कैम: संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत 4 आरोपियों की जमानत मंजूर, इस शर्त पर HC ने दिए रिहाई के आदेश

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में हाईकोर्ट से चार आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत चार आरोपियों की नियमित जमानत मंजूर कर दी है. कोर्ट ने चारों को 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है.
दरअसल, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों की भूमिका को लेकर कई अहम तर्क अदालत के सामने रखे. बचाव पक्ष का कहना था कि संबंधित कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया. जबकि कंपनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि शराब घोटाले के मूल मामले में संजीव जैन को गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी प्रकरण से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में उन्हें आरोपी बना दिया गया.
चार आरोपियों को मिली जमानत
अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. आरोपियों ने EOW के नोटिस पर लगातार उपस्थित होकर जांच में सहयोग किया. इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के करीब 18 महीने बाद 4 मई 2026 को उन्हें गिरफ्तार किया गया. सुनवाई में बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर भी जमानत की मांग की. दलील दी गई कि इसी मामले में एक अन्य सह-आरोपी को हाईकोर्ट से पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश पारित किया. फिलहाल शराब घोटाले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में हाईकोर्ट का यह आदेश संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
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