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ओवरटाइम शराब स्कैम: संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत 4 आरोपियों की जमानत मंजूर, इस शर्त पर HC ने दिए रिहाई के आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में चार आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके और दो-दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:38 PM IST
ओवरटाइम शराब स्कैम: संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत 4 आरोपियों की जमानत मंजूर, इस शर्त पर HC ने दिए रिहाई के आदेश

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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