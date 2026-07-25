ओवरटाइम शराब स्कैम: संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत 4 आरोपियों की जमानत मंजूर, इस शर्त पर HC ने दिए रिहाई के आदेश

चार आरोपियों को मिली जमानत

अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. आरोपियों ने EOW के नोटिस पर लगातार उपस्थित होकर जांच में सहयोग किया. इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के करीब 18 महीने बाद 4 मई 2026 को उन्हें गिरफ्तार किया गया. सुनवाई में बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर भी जमानत की मांग की. दलील दी गई कि इसी मामले में एक अन्य सह-आरोपी को हाईकोर्ट से पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश पारित किया. फिलहाल शराब घोटाले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में हाईकोर्ट का यह आदेश संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.