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CIMS बिलासपुर: स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र पर भड़के चीफ जस्टिस, बोले- देखकर लग रहा AI से तैयार किया है

CIMS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की खराब व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चल रही जनहित याचिका पर स्वास्थ्य-परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया, जिसे देखकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा भड़क गए और कहा कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह एआई से तैयार किया गया है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Jul 08, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:41 PM IST
CIMS बिलासपुर: स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र पर भड़के चीफ जस्टिस, बोले- देखकर लग रहा AI से तैयार किया है
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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