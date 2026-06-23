लखनऊ हादसे के बाद बिलासपुर में कोचिंग सेंटरों पर छापा, जांच में सामने आईं चौंकाने वाली कमियां

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Bilaspur News: लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुई दर्दनाक घटना के बाद, जहां 15 बच्चों की जान चली गई, अब बिलासपुर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. जांच के दौरान कई संस्थानों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. अवैध रूप से चल रहे और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बिलासपुर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया है.
लखनऊ की घटना के बाद बिलासपुर प्रशासन की नींद टूटी है. राजेंद्र नगर स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट में नगर निगम और प्रशासन की टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची. यहां सुरक्षा व्यवस्था और फायर एनओसी (Fire NOC) को लेकर गंभीर कमियां पाई गई हैं. जो नॉर्म्स हैं, उनके आधार पर एक चेकलिस्ट बनाई गई है. उसी के तहत जांच की जा रही है कि इनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम है या नहीं और संस्थान में बच्चों की कुल संख्या कितनी है. इसके अलावा स्ट्रक्चरल सुरक्षा और एंट्री-एग्जिट (निकास द्वार) की क्या स्थिति है, इन सभी चीजों का डाटा संकलित किया जा रहा है.
संस्थान में पार्किंग की भी सुविधा नहीं
आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर द्वारा इसके निर्देश दिए गए हैं. इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे आज ही आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कमियां तो पाई गई हैं. यहां साढ़े तीन फीट चौड़ी सीढ़ी है, उसी से बच्चे आना-जाना करते हैं, जबकि इस संस्थान में लगभग 700 से 800 बच्चे रोजाना पढ़ते हैं. संस्थान में पार्किंग की भी सुविधा नहीं है और ऊपर अवैध रूप से टिन का शेड बनाकर तीसरी मंजिल में भी पढ़ाई कराई जा रही है, जो बच्चों की जान के लिए खतरा है. आग बुझाने के लिए जो पाइपलाइन लगाई गई है, वह केवल दिखावे की प्रतीत होती है. उसमें से पानी का दबाव इतना कम था कि उससे वाहन तक नहीं धोया जा सकता था. इन कमियों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.
स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी पाई गई
फायर सेफ्टी के नाम पर यहां फायर एक्सटिंग्विशर तो हैं, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी पाई गई है. संचालक को इसे अपडेट करने के निर्देश दिए जाएंगे. जांच की कार्रवाई अभी जारी है. बिलासपुर के आचार्य इंस्टीट्यूट सहित अन्य कई संस्थानों में नगर निगम की टीम जांच और विवेचना में जुटी हुई है. सुरक्षा में कमियां साफ तौर पर उजागर हुई हैं और अधिकारी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कार्रवाई कब तक होगी. अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तब प्रशासन जागता है, नोटिस-नोटिस का खेल खेला जाता है और कुछ दिनों बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है. अब देखना यह होगा कि इस बड़ी घटना से सबक लेते हुए बिलासपुर नगर निगम और प्रशासन इन कोचिंग संस्थानों पर क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई करता है या स्थिति फिर ढाक के तीन पात जैसी ही बनी रहेगी.
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