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लखनऊ हादसे के बाद बिलासपुर में कोचिंग सेंटरों पर छापा, जांच में सामने आईं चौंकाने वाली कमियां

Bilaspur Coaching Institute: लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद बिलासपुर प्रशासन अलर्ट हो गया है. कई कोचिंग संस्थानों की जांच में फायर सेफ्टी, निकास व्यवस्था, पार्किंग और भवन सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियां मिली हैं. नगर निगम ने रिपोर्ट तैयार कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:28 PM IST
लखनऊ हादसे के बाद बिलासपुर में कोचिंग सेंटरों पर छापा, जांच में सामने आईं चौंकाने वाली कमियां
Image Credit: Bilaspur News

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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