लखनऊ हादसे के बाद बिलासपुर में कोचिंग सेंटरों पर छापा, जांच में सामने आईं चौंकाने वाली कमियां

स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी पाई गई

फायर सेफ्टी के नाम पर यहां फायर एक्सटिंग्विशर तो हैं, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी पाई गई है. संचालक को इसे अपडेट करने के निर्देश दिए जाएंगे. जांच की कार्रवाई अभी जारी है. बिलासपुर के आचार्य इंस्टीट्यूट सहित अन्य कई संस्थानों में नगर निगम की टीम जांच और विवेचना में जुटी हुई है. सुरक्षा में कमियां साफ तौर पर उजागर हुई हैं और अधिकारी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कार्रवाई कब तक होगी. अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तब प्रशासन जागता है, नोटिस-नोटिस का खेल खेला जाता है और कुछ दिनों बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है. अब देखना यह होगा कि इस बड़ी घटना से सबक लेते हुए बिलासपुर नगर निगम और प्रशासन इन कोचिंग संस्थानों पर क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई करता है या स्थिति फिर ढाक के तीन पात जैसी ही बनी रहेगी.