बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में रायपुर रेफर

मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा

पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया. यह घटना सुबह करीब 6:45 बजे हुई, जब कश्यप रेलवे अस्पताल के पास अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. नकाबपोश तीन बदमाशों ने अचानक उन्हें घेर लिया, अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी. इससे पहले कि हालात और बिगड़ते हमलावरों ने लाठियों और धारदार हथियारों से उन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.