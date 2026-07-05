बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में रायपुर रेफर

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है. यहां सुबह-सुबह तारबहार थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद श्याम कश्यप पर जानलेवा हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 6:45 बजे हुई, जब कश्यप रेलवे अस्पताल के पास अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. तभी घात लगाए बैठे तीन नकाबपोश बदमाशों ने अचानक उन्हें घेर लिया और लाठियों व धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
जान से मारने की दी धमकी
बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी. कश्यप कुछ कर पाते, उससे पहले ही हमलावरों ने उन पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में बुरी तरह घायल और लहूलुहान होकर वह वहीं गिर पड़े, और हमलावर वहां से भाग गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पास के रेलवे अस्पताल ले जाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही तारबाहर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इलाके के CCTV फुटेज की जांच करते हुए उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है.
मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा
पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया. यह घटना सुबह करीब 6:45 बजे हुई, जब कश्यप रेलवे अस्पताल के पास अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. नकाबपोश तीन बदमाशों ने अचानक उन्हें घेर लिया, अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी. इससे पहले कि हालात और बिगड़ते हमलावरों ने लाठियों और धारदार हथियारों से उन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.
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