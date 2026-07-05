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बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में रायपुर रेफर

Bilaspur News: बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद श्याम कश्यप पर जानलेवा हमला हुआ. रेलवे अस्पताल के सामने तीन नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और लाठियों व धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:55 PM IST
बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में रायपुर रेफर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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