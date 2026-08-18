'ये लो 50000 मुझे गोली मार दो...', स्टील कारोबारी ने अपनी हत्या की दी थी सुपारी, अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

2024 में हुई थी हत्या

दरअसल 20 अगस्त 2024 को अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश केडिया के बेटे अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनका शव कार के अंदर पहाड़ी घुटरी जंगल से बरामद हुआ था. अक्षत अग्रवाल कुछ दिनों से लापता थे. जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने जांच शुरू की और कंपनी के पूर्व कर्मचारी संजीव मंडल की निशानदेही पर कार और शव बरामद किया. अदालत में पेश साक्ष्यों के मुताबिक घटना वाले दिन अक्षत अग्रवाल ने आरोपी से संपर्क किया था. आरोप है कि उन्होंने अपनी हत्या के लिए संजीव मंडल को 50 हजार रुपये की सुपारी दी और खुद ही आरोपी को पिस्टल देकर अपनी छाती में गोली मारने को कहा था. हत्या के पीछे का असली मकसद अभी भी साफ नहीं है.