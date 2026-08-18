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'ये लो 50000 मुझे गोली मार दो...', स्टील कारोबारी ने अपनी हत्या की दी थी सुपारी, अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

अंबिकापुर के स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने आरोपी संजीव मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 20 अगस्त 2024 को अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश केडिया के बेटे अक्षत अग्रवाल की कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Aug 18, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:21 PM IST
'ये लो 50000 मुझे गोली मार दो...', स्टील कारोबारी ने अपनी हत्या की दी थी सुपारी, अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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