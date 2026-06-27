भूपेश बघेल-कवासी लखमा समेत 15 से ज्यादा विधायक-सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज, हाईकोर्ट की रिपोर्ट में खुलासा

Bilaspur High Court Report: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में प्रदेश की विषेश एमपी-एमएलए अदालतों में विचाराधीन मामलों की समीक्षा की गई. रिपोर्ट के मुताबित छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक वर्तनान, पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं. इन मामलों की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में जारी है.