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भूपेश बघेल-कवासी लखमा समेत 15 से ज्यादा विधायक-सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज, हाईकोर्ट की रिपोर्ट में खुलासा

Bilaspur High Court Report: छत्तीसगढ़ में 15 से अधिक वर्तनान और पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं. यह जानकारी बिलापुर हाईकोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट में सामने आई है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST
भूपेश बघेल-कवासी लखमा समेत 15 से ज्यादा विधायक-सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज, हाईकोर्ट की रिपोर्ट में खुलासा

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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