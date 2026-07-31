सावधान! IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, बिलासपुर की छात्रा को Google पर मिला था फर्जी एजेंट

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Bilaspur Student News: छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाले शहर बिलासपुर से ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक छात्रा से 12 लाख रुपए ठग लिए हैं. दरअसल, पीड़ित छात्रा ने बताया कि गूगल पर ठगी करने वाले ऐजेंटों से मुलाकात हुई थी. उन्होंने खुद को एडमिशन कंसल्टेंसी बताकर पहले भरोसा जीता, फिर एडमिशन कराने का दावा करते हुए पूरी रकम किस्तों में अपने खातों में ट्रांसफर करा ली. उसके बाद जब एडमिशन नहीं हुआ, तो पीड़ित छात्रा ने पैसे वापस मांगने की कोशिश करने पर आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया. पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
दरअसल, यह मामला बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र की निवासी ऋषिका तिवारी से जुड़ा है. ऋषिका तिवारी ने हाल ही में 12वीं पास किया है. ऋषिका तिवारी ने पुलिस को बताया है कि बेहतर कॉलेज में एडमिशन की जानकारी तलाशने के दौरान गूगल और सोशल मीडिया पर प्राइम पाथ एडमिशन नाम से एक एडमिशन कंसल्टेंसी से संपर्क हुआ था. उसके बाद कंसल्टेंसी के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि SAT परीक्षा के माध्यम से उसका एडमिशन IIIT हैदराबाद में सुनिश्चित कराया जाएगा. इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़ित छात्रा से परीक्षा फॉर्म भरवाने से लेकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया का भरोसा दिलाया, छात्रा और उसके परिजनों का उन पर विश्वास और बढ़ गया.
2 बार में ट्रांसफर की रकम
पीड़िता ने आगे बताया कि परीक्षा के बाद पुणे में मुलाकात के दौरान पहले 4 लाख रुपए RTGS के माध्यम से रुपए जमा करा लिए. इसके बाद में हैदराबाद के गाचीबोली स्थित एक होटल में बुलाकर बाकी 8 लाख रुपए भी खाते में ट्रांसफर करवा लिए. आरोपियों ने आश्वासन दिया कि दो सप्ताह के अंदर एडमिशन लेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा. जब पीड़ित छात्रा को तय समय के मुताबिक एडमिशन नहीं मिला तो उसने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की. शुरुआत में तो आरोपी संपर्क में रहे और एडमिशन न होने की बात कहते हुए पूरी रकम भी वापस लौटाने का भी आश्वासन देते रहे.
क्या बोले पुलिस अधिकारी?
लेकिन जब 28 जुलाई की शाम को सभी आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद आने लगे तो संपर्क नहीं हो सका. इसके बाद छात्रा को पता चला कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है. इसके बाद पीड़ित छात्रा ने बैंक लेनदेन की रसीदें, आरटीजीएस का विवरण, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत भी पुलिस को सौंप दिए. इसके आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. वहीं तारबहार थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर तीन मोबाइल नंबरों के नाम पर मामला दर्ज कर लिया है. फिहलाल पुलिस मामले की गंभीर से जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सभी सबूतों की जांच की जा रही है. वहीं IPS अधिकारी गगन कुमार का कहना है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
ठगी से बचने का ये तरीका
अगर आप भी जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी लें. बड़े-बड़े संस्थानों में एडमिशन लेकने के लिए किसी भी एजेंट या कंसल्टेंसी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में बारीकी से जानकारी लें. सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फीस हमेशा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के आधिकारिक बैंक खाते में ही जमा करें. किसी भी व्यक्ति के निजी खाते में पैसे न भेजें. सबसे खास बात एडमिशन की पुष्टि के लिए सिर्फ आधिकारिक ई-मेल, पोर्टल या एडमिशन लेटर पर भरोसा करें. अगर कोई भी बिना मेरिट या परीक्षा के बिना 100 फीसदी एडमिशन की गारंटी देता है, तो सतर्क हो जाएं. सबसे पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर या फिर एडमिशन ऑफि से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें.
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