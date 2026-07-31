सावधान! IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, बिलासपुर की छात्रा को Google पर मिला था फर्जी एजेंट

ठगी से बचने का ये तरीका

अगर आप भी जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी लें. बड़े-बड़े संस्थानों में एडमिशन लेकने के लिए किसी भी एजेंट या कंसल्टेंसी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में बारीकी से जानकारी लें. सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फीस हमेशा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के आधिकारिक बैंक खाते में ही जमा करें. किसी भी व्यक्ति के निजी खाते में पैसे न भेजें. सबसे खास बात एडमिशन की पुष्टि के लिए सिर्फ आधिकारिक ई-मेल, पोर्टल या एडमिशन लेटर पर भरोसा करें. अगर कोई भी बिना मेरिट या परीक्षा के बिना 100 फीसदी एडमिशन की गारंटी देता है, तो सतर्क हो जाएं. सबसे पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर या फिर एडमिशन ऑफि से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें.