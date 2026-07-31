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सावधान! IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, बिलासपुर की छात्रा को Google पर मिला था फर्जी एजेंट

Bilaspur cyber fraud Case: बिलासपुर में एक छात्रा के साथ शिक्षा के नाम पर 12 लाख की ठगी की गई है. साइबर ठगों ने IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर पहले भरोसा जीता, उसके बाद अपने चंगुल में फंसा लिया. फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:22 PM IST
सावधान! IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, बिलासपुर की छात्रा को Google पर मिला था फर्जी एजेंट
Image Credit: AI Generated Images

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