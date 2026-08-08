बिलासपुर में विकास का रोडमैप तैयार, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए काम तेज करने के निर्देश

बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में जिले में चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया. खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता पर चर्चा हुई, जहां कृषि विभाग ने मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति और सुरक्षित भंडारण के साथ वितरण व्यवस्था की जानकारी दी. वहीं, बारिश के कारण खराब हुई सड़कों का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा. प्रभारी मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी काम तत्काल किए जाएं. इसके साथ ही बारिश का मौसम खत्म होने के बाद स्वीकृत निर्माण कार्यों को बिना देरी शुरू करने की तैयारी अभी से पूरी करने को कहा गया.