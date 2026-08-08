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बिलासपुर में विकास का रोडमैप तैयार, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए काम तेज करने के निर्देश

Bilaspur News: बिलासपुर में प्रभारी मंत्री अरुण साव ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की. बैठक में खाद-बीज, सड़क, बिजली, प्रधानमंत्री आवास और जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई. अधिकारियों को लंबित कार्य तेज करने और बारिश बाद निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Aug 08, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:23 PM IST
बिलासपुर में विकास का रोडमैप तैयार, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए काम तेज करने के निर्देश
Image Credit: ZEE MEDIA

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