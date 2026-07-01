रथ यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे का तोहफा, गोंदिया-पुरी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट

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हर साल ओडिशा के पुरी में होने वाली दुनिया भर में मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं. इस दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) ने बिलासपुर रेलवे डिवीजन के यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. रेलवे प्रशासन ने आम जनता और श्रद्धालुओं की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए गोंदिया और पुरी के बीच एक स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 08801/08802) चलाने का फैसला किया है.
जानिए टाइमिंग और रुट
यह ट्रेन जुलाई 2026 में कुल आठ फेरे लगाएगी. गोंदिया से चलने वाली ट्रेन (08801) 2, 9, 16 और 29 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:00 बजे पुरी पहुंचेगी. इसी तरह पुरी से लौटने वाली सेवा (08802) 3, 10, 17 और 30 जुलाई को दोपहर 1:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे गोंदिया पहुंचेगी.
ट्रेन नंबर 08801 गोंदिया से 13:30 बजे रवाना होगी. यह 14:30 बजे डोंगरगढ़, 15:00 बजे राजनांदगांव और 15:58 बजे दुर्ग पहुंचेगी. यह 17:10 बजे रायपुर पहुंचेगी. इसके बाद यह खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़ और बलांगीर जंक्शन पर रुकेगी. बरगढ़ रोड, संबलपुर जंक्शन, अंगुल और तालचर रोड भी इसके तय स्टॉप में शामिल हैं. ढेंकनाल, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड से होते हुए, यह ट्रेन 10:00 बजे पुरी पहुंचेगी.
यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्लीपर, 3 थर्ड एसी
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में 20 ICF कोच लगाए गए हैं. इस ट्रेन में 10 स्लीपर कोच, 3 थर्ड AC कोच, 2 सेकंड AC कोच और जनरल क्लास के कोच के साथ-साथ दिव्यांगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए (एक्सेसिबल) दो गार्ड कोच भी शामिल हैं. रेलवे की इस त्वरित और व्यवस्थित पहल से रथ यात्रा के लिए पुरी जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को टिकट बुकिंग और यात्रा के दौरान काफी राहत मिलेगी.
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