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रथ यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे का तोहफा, गोंदिया-पुरी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट

Bilaspur News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए गोंदिया और पुरी के बीच एक स्पेशल ट्रेन (08801/08802) चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:12 PM IST
रथ यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे का तोहफा, गोंदिया-पुरी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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