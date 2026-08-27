बिलासपुर में H1N1 के 7 मरीज मिले, 5 स्वस्थ होकर घर लौटे, 2 का इलाज जारी, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

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Swine Flu Bilaspur: बिलासपुर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के 7 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. अब तक 5 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि 2 मरीजों का इलाज अपोलो अस्पताल में जारी है. इनमें 75 वर्षीय महिला भी शामिल हैं. उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें ICU से बाहर लाया गया है. स्वास्थ्य विभाग संक्रमित मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. साथ ही जिले में H1N1 के संभावित मामलों की पहचान और निगरानी का काम भी तेज कर दिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बिलासपुर में सामने आए H1N1 के मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में निगरानी बढ़ाई गई है. CIMS और जिला अस्पताल के अलावा PHC और CHC स्तर पर भी संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है. खासतौर पर H1N1 जैसे लक्षण वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है. विभाग का फोकस समय रहते संदिग्ध मरीजों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर उनका उपचार शुरू कराने पर है. स्वास्थ्य अमला लगातार अस्पतालों से मरीजों की जानकारी जुटा रहा है.
दो मरीजों का इलाज जारी
वर्तमान में अपोलो अस्पताल में दो मरीजों का इलाज चल रहा है. इनमें 75 वर्षीय महिला की हालत में सुधार बताया गया है और उन्हें ICU से बाहर लाया गया है. वहीं 30 वर्षीय एक मरीज की रायपुर यात्रा की जानकारी सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग इस ट्रैवल हिस्ट्री को भी संक्रमण के संभावित स्रोत की जांच के लिहाज से देख रहा है. हालांकि, मरीज के संक्रमण का वास्तविक स्रोत क्या है, इसे लेकर अभी कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है. विभाग मरीजों की स्थिति और संपर्क से जुड़े पहलुओं पर निगरानी बनाए हुए है.
स्वास्थ्य विभाग की अपील
H1N1 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग की निगरानी व्यवस्था फिलहाल अस्पतालों से लेकर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बढ़ाई गई है. संदिग्ध मरीजों की पहचान, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की जरूरत पर नजर रखी जा रही है. जिले में मिले 7 संक्रमित मरीजों में से 5 के स्वस्थ होकर घर लौटने से राहत है, जबकि 2 मरीजों का उपचार जारी है. खासकर बुजुर्ग मरीज की हालत में सुधार को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. फिलहाल विभाग संभावित संक्रमण पर लगातार नजर रखे हुए है.
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