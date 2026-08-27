बिलासपुर में H1N1 के 7 मरीज मिले, 5 स्वस्थ होकर घर लौटे, 2 का इलाज जारी, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

स्वास्थ्य विभाग की अपील

H1N1 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग की निगरानी व्यवस्था फिलहाल अस्पतालों से लेकर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बढ़ाई गई है. संदिग्ध मरीजों की पहचान, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की जरूरत पर नजर रखी जा रही है. जिले में मिले 7 संक्रमित मरीजों में से 5 के स्वस्थ होकर घर लौटने से राहत है, जबकि 2 मरीजों का उपचार जारी है. खासकर बुजुर्ग मरीज की हालत में सुधार को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. फिलहाल विभाग संभावित संक्रमण पर लगातार नजर रखे हुए है.