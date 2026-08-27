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बिलासपुर में H1N1 के 7 मरीज मिले, 5 स्वस्थ होकर घर लौटे, 2 का इलाज जारी, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

Bilaspur H1N1 News: बिलासपुर में H1N1 के 7 मरीज मिले हैं. इनमें 5 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2 का अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है. 75 वर्षीय महिला ICU से बाहर आ गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST
बिलासपुर में H1N1 के 7 मरीज मिले, 5 स्वस्थ होकर घर लौटे, 2 का इलाज जारी, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी
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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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