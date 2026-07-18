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बिलासपुर में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट! घुटनों तक भरा पानी, 93 साल का रिकॉर्ड टूटा

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिलासपुर में जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है और नदियों व नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:06 PM IST
बिलासपुर में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट! घुटनों तक भरा पानी, 93 साल का रिकॉर्ड टूटा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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