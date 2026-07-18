बिलासपुर में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट! घुटनों तक भरा पानी, 93 साल का रिकॉर्ड टूटा

अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट!

मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए जिले में "हाई अलर्ट" जारी किया है. विभाग ने आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिबंधित इलाकों में जाने या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने से जान भी जा सकती है. ASP (ग्रामीण) मधुलिका सिंह ने कहा कि चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने माता-पिता से बच्चों और युवाओं पर नजर रखने को कहा है और सभी से प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और चेतावनी के संकेतों का पालन करने की अपील की है.