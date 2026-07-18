बिलासपुर में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट! घुटनों तक भरा पानी, 93 साल का रिकॉर्ड टूटा

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पिछले 24 घंटों में हुई रिकॉर्ड-तोड़ भारी बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी से अति भारी बारिश का 'हाई अलर्ट' जारी किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं. लगातार बारिश से जिले की नदियां, नाले, बांध और पुलिया लबालब भर गए हैं और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. बता दें कि बिलासपुर में 93 साल बाद में ऐसी बारिश देखी गई. जिसने मूसलाधार बारिश से पूरे शहर की रफ्तार रोक दी. सिर्फ 24 घंटों में 415.6 मिमी (16 इंच से ज़्यादा) बारिश हुई, जिसने 1933 के 14.93 इंच बारिश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट
लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. नदियों, नालों और बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. वहीं पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने या रील और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पिछले 24 घंटों में हुई रिकॉर्ड बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है. लगातार बारिश के कारण जिले की नदियों, नालों, बांधों और पुलियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है.
अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट!
मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए जिले में "हाई अलर्ट" जारी किया है. विभाग ने आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिबंधित इलाकों में जाने या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने से जान भी जा सकती है. ASP (ग्रामीण) मधुलिका सिंह ने कहा कि चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने माता-पिता से बच्चों और युवाओं पर नजर रखने को कहा है और सभी से प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और चेतावनी के संकेतों का पालन करने की अपील की है.
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