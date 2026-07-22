छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश...बिलासपुर समेत कई जिलों में अलर्ट, रायपुर में फिर मंडराए काले बादल

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मानसून हवाओं के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है और पूरे राज्य में जोरदार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की भी संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. पिछले 24 घंटों में बिलासपुर डिवीजन के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. वहीं रायगढ़ में लगातार बारिश के कारण केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे केलो बांध के चार गेट खोलने पड़े.
भीषण गर्मी और उमस से राहत
लगातार बारिश और आसमान में छाए बादलों ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत दी है. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और रायपुर का अधिकतम तापमान गिरकर 28.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है. जहां सुहावने मौसम ने आम लोगों को राहत दी है, वहीं खेती-बाड़ी के कामों के लिए भी इस बारिश को बहुत फायदेमंद माना जा रहा है.
बिलासपुर संभाग में अति भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बिलासपुर संभाग के जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है. वहीं राजधानी रायपुर और राज्य के अन्य प्रमुख जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर जारी है. रायपुर के कई इलाकों में आज बादल छाए हुए हैं.
देखें तापमान
राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान अंबिकापुर में 29.8°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4°C पेंड्रा रोड और राजनांदगांव में दर्ज किया गया.
आज यहां बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर डिवीजन के कई जिलों में भारी बारिश का ज्यादा खतरा है, जबकि रायपुर समेत बाकी जिलों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने की संभावना है.
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