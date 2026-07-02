छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिन लगातार गिरेगा पानी! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

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Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है. राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में खेती और जल संसाधनों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि मौसम विभाग ने राहत की संभावना जताते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया है.
दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से रुका हुआ मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. 30 जून तक इसने पूरे राज्य को कवर कर लिया था. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले हफ़्ते में राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं आज (2 जुलाई) और कल 3 जुलाई को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर (उत्तर बस्तर), कोंडागांव और नारायणपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश की उम्मीद है. साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.
60 फीसदी कम हुई बारिश
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी जिलों में एक मौसम प्रणाली के सक्रिय होने से बारिश की गतिविधि तेज होने की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इस अच्छी खबर के बीच चिंता की बात भी है. छत्तीसगढ़ में अब तक सामान्य मानसून कोटे की तुलना में 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है. बारिश की इस भारी कमी ने राज्य के मैदानी और उत्तरी इलाक़ों में गर्मी और उमस को और बढ़ा दिया है.
यहां देखें तापमान
तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में सबसे ज्यादा तापमान बलरामपुर-रामानुजगंज में 34.7°C दर्ज किया गया. इसके अलावा तापमान बिलासपुर में 34°C, जशपुर में 33.5°C, अंबिकापुर में 33.1°C और कोरबा में 32.9°C तक पहुंच गया. ये तापमान मानसून के मौसम के हिसाब से काफी ज़्यादा हैं. इसके उलट, दुर्ग में 30.6°C और जगदलपुर में 28.2°C तापमान रहने से वहां का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना बना रहा.
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