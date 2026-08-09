/चीफ जस्टिस की तस्वीर रखकर श्मशान घाट में तंत्र-साधना! जमानत के लिए कर रहे थे टोना-टोटका, मछली-नींबू-सिंदूर मिलने से हड़कंप

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले देवरी गांव के श्मशान घाट पर देर रात हुई एक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. रात के सन्नाटे में श्मशान घाट पर चार लोगों की हरकतें देखकर ग्रामीणों को शक हुआ. कुछ देर नजर रखने के बाद जब ग्रामीणों का एक समूह वहां पहुंचा, तो वे चारों लोग भागने की कोशिश करने लगे. ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि बाकी तीन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. तलाशी लेने पर ग्रामीणों को वहां पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीजे- जैसे मछली, नींबू और सिंदूर और कई तस्वीरें मिलीं. बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो युवकों की तस्वीरें शामिल थीं. इन तस्वीरों के मिलने से तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं और सवाल उठने लगे कि आधी रात को श्मशान घाट पर ऐसी हरकतें क्यों की जा रही थीं?
जमानत के लिए श्मशानघाट में तंत्र-साधना!
बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जमानत से जुड़ा है. शुरुआती जांच से पता चला है कि पकड़ा गया युवक ऋषिकेश कुमार, चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रियांशु बोले का रिश्तेदार है. प्रियांशु को कुछ समय पहले तोरवा पुलिस ने चाकू मारने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसकी जमानत की अर्ज़ी हाई कोर्ट में लंबित बताई जा रही है. आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए एक तथाकथित तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद आरोपी के रिश्तेदारों को श्मशान घाट पर एक तांत्रिक अनुष्ठान करने की सलाह दी गई थी, और कहा गया था कि इससे उसकी जमानत आसानी से हो जाएगी. इसी कथित सलाह के बाद चार लोग देर रात देवरी श्मशान घाट पहुंचे थे.
पुलिस खंगाल रही राज
हालांकि इस पूरे दावे की सच्चाई अभी जांच का विषय है. जैसे ही ग्रामीण वहां पहुंचे, वे चारों लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन एक युवक पकड़ा गया. सूचना मिलने पर सीपत पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को कब्जे में लेकर उससे पूछताछ शुरू की. घटनास्थल पर मिली चीजों और तस्वीरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल सबसे अहम सवाल ये हैं कि आधी रात को श्मशान घाट पर आखिर क्या हो रहा था, इसमें शामिल वे तीन लोग कौन थे, और किसके कहने पर यह कथित तांत्रिक अनुष्ठान किया जा रहा था?
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