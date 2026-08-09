/चीफ जस्टिस की तस्वीर रखकर श्मशान घाट में तंत्र-साधना! जमानत के लिए कर रहे थे टोना-टोटका, मछली-नींबू-सिंदूर मिलने से हड़कंप

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले देवरी गांव के श्मशान घाट पर देर रात हुई एक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. रात के सन्नाटे में श्मशान घाट पर चार लोगों की हरकतें देखकर ग्रामीणों को शक हुआ. कुछ देर नजर रखने के बाद जब ग्रामीणों का एक समूह वहां पहुंचा, तो वे चारों लोग भागने की कोशिश करने लगे. ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि बाकी तीन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. तलाशी लेने पर ग्रामीणों को वहां पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीजे- जैसे मछली, नींबू और सिंदूर और कई तस्वीरें मिलीं. बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो युवकों की तस्वीरें शामिल थीं. इन तस्वीरों के मिलने से तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं और सवाल उठने लगे कि आधी रात को श्मशान घाट पर ऐसी हरकतें क्यों की जा रही थीं?