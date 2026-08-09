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चीफ जस्टिस की तस्वीर रखकर श्मशान घाट में तंत्र-साधना! जमानत के लिए कर रहे थे टोना-टोटका, मछली-नींबू-सिंदूर मिलने से हड़कंप

बिलासपुर के देवरी श्मशान घाट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो अन्य लोगों की तस्वीरें तंत्र अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के साथ मिलीं. ग्रामीणों ने चार संदिग्धों को देखकर घेराबंदी की, जिसमें एक युवक पकड़ा गया जबकि तीन अन्य भाग निकले.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 09, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:02 AM IST
चीफ जस्टिस की तस्वीर रखकर श्मशान घाट में तंत्र-साधना! जमानत के लिए कर रहे थे टोना-टोटका, मछली-नींबू-सिंदूर मिलने से हड़कंप
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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