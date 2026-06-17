Add Zee Business As A Preferred Source
App

खतरे में भूपेश बघेल की विधायकी? HC ने खारिज की चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग, 23 जून को होगी अगली सुनवाई

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग वाली अर्जी को ठुकरा दिया है. निर्वाचन को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अब हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST
खतरे में भूपेश बघेल की विधायकी? HC ने खारिज की चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग, 23 जून को होगी अगली सुनवाई

About the Author

SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धोखेबाज निकली फाइनेंस कंपनी, करोड़पति बनने का सपना दिखाकर लगाया 30 का चूना, 5 पर FIR
shahdol crime news1 hr ago
2
Raisen News1 hr ago
3
Mohan Yadav2 hrs ago
4
bhopal news3 hrs ago
5
cm mohan yadav3:37 AM IST