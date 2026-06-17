जानिए पूरा मामला

सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 बिंदु पेश करते हुए तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया है. उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. हालांकि कोर्ट ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा एक पिछली याचिका खारिज किए जाने के बाद बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका की सुनवाई-योग्यता के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की छूट दी थी. इसी निर्देश के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.