राज्य चुनें
Bilaspur News: हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अब भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और इसी आधार पर उनके चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की. अगली सुनवाई 23 जून को तय की गई है.
भूपेश बघेल की विधायकी रद्द करने की याचिका
दरअसल, ये पूरा मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है. दुर्ग सांसद और पाटन सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी रद्द करने की मांग करते हुए एक चुनावी याचिका दायर की है. 2024 में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था. आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नारे लगवाए और वोट मांगे, जिससे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का सीधा उल्लंघन हुआ इस घटना का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड किया गया था.
जानिए पूरा मामला
सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 बिंदु पेश करते हुए तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया है. उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. हालांकि कोर्ट ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा एक पिछली याचिका खारिज किए जाने के बाद बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका की सुनवाई-योग्यता के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की छूट दी थी. इसी निर्देश के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!