नई शादी के बाद पुराने रिश्ते का खुला राज, तलाक का सबूत नहीं मिला तो बिलासपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

महिला की अपील खारिज

वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना कि 3 नवबंर 2015 को जब दूसरी शादी हुई, तो उस समय महिला का पहला विवाह कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ था. पहला पति भी जीवित था. ऐसे में पहली शादी के रहते की गई दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य और अमान्य मानी गई. इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पहले ही महिला की दूसरी शादी को अमान्य घोषित किया था. महिला ने इस फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही माना और महिला की अपील को खारिज कर दिया.