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नई शादी के बाद पुराने रिश्ते का खुला राज, तलाक का सबूत नहीं मिला तो बिलासपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि पहली शादी का कानूनी तलाक साबित किए बिना की गई दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी. मामले में महिला पहले पति से तलाक होने का दावा साबित नहीं कर पाई. इसके चलते हाईकोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:04 PM IST
नई शादी के बाद पुराने रिश्ते का खुला राज, तलाक का सबूत नहीं मिला तो बिलासपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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