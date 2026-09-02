नई शादी के बाद पुराने रिश्ते का खुला राज, तलाक का सबूत नहीं मिला तो बिलासपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

राज्य चुनें
Hindu Marriage Act: बिलासपुर में दूसरी शादी करने वाली एक महिला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. महिला ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पहले पति से तलाक हो चुका था, लेकिन वह इसका ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई. इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने दूसरी शादी को अमान्य करार दिया. मामला 2015 में हुई एक शादी से जुड़ा है. सवाल सिर्फ दूसरी शादी का नहीं था, बल्कि यह भी था कि क्या सिर्फ यह कह देना काफी है कि पहली शादी से सामाजिक तौर पर तलाक हो चुका था? बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.
मामला बिलासपुर के गांधी चौक इलाके का बताया जा रहा है. जहां रहने वाले एक व्यक्ति ने 3 नवंबर 2015 को आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से एक महिला से शादी की थी. शादी के बाद पति को पता चला कि महिला पहले से ही शादीशुदा है. इतना ही नहीं उसका पहला पति भी जिंदा है. दूसरे पति ने आरोप लगाया है कि महिला ने पहली शादी की जानकारी उससे छिपाई है. इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई. उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12(1) के तहत दूसरी शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की.
महिला ने पहले क्या कहा?
फैमिली कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से पहले दावा किया गया कि उसने पहले किसी से शादी ही नहीं की थी. लेकिन पुराने दस्तावेजों की जांच के बाद पहली शादी से जुड़ी जानकारी सामने आई. इसके बाद महिला की तरफ से कहा गया कि उसका पहले पति से सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार तलाक हो चुका था. यहीं से मामला बदल गया. अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या पहली शादी का तलाक वास्तव में हुआ था और क्या उसे कानूनी तौर पर साबित किया जा सकता है?
बोलने से तलाक नहीं होता
इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रीति-रिवाज के आधार पर तलाक होने की बात करता है, तो उसे इसके लिए ठोस सबूत और गवाह पेश करने होंगे. सिर्फ यह कह देना कि सामाजिक तौर पर तलाक हो गया था, अपने आप में काफी नहीं है. तलाक की बात को सबूतों के माध्यम से साबित करना बहुत जरूरी है. रिकॉर्ड की जांच के बाद पता चला कि महिला पहले पति से वैध तलाक होने की बात साबित नहीं कर पाई. इसलिए कोर्ट ने दूसरी शादी को अमान्य करार दे दिया.
महिला की अपील खारिज
वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना कि 3 नवबंर 2015 को जब दूसरी शादी हुई, तो उस समय महिला का पहला विवाह कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ था. पहला पति भी जीवित था. ऐसे में पहली शादी के रहते की गई दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य और अमान्य मानी गई. इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पहले ही महिला की दूसरी शादी को अमान्य घोषित किया था. महिला ने इस फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही माना और महिला की अपील को खारिज कर दिया.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट