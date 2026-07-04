पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद पति ने दी जान, बिलासपुर की घटना से इलाके में सनसनी

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Bilaspur News: बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमूनगर में सामने आई एक हृदयविदारक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. एक किराए के मकान में अशोक देवांगन और उसकी पत्नी धनेश्वरी देवांगन के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पति का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था, वहीं पत्नी का क्षत-विक्षत शव खून से लथपथ पड़ा था, जिसके गले पर कुल्हाड़ी के गहरे घाव के निशान मिले हैं. घटना के समय दंपति के दो मासूम बच्चे दूसरे कमरे में बंद मिले, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
शुरुआती जांच में पुलिस इसे हत्या के बाद आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन इसके पीछे की ठोस वजह अभी स्पष्ट नहीं है. मृतक अशोक सब्जी बेचने का व्यवसाय करता था और पिछले कुछ दिनों से घर पर ही था, जिसके चलते पुलिस अब आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह जैसे पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और बच्चों के बयान तथा फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर इस खौफनाक वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.
हर पहलुओं पर हो रही जांच
सीएसपी गगन कुमार का कहना है कि सुबह लगभग 5:30 बजे अशोक देवांगन नाम के व्यापारी ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. प्रथम दृष्ट्या जो स्थिति अभी दिख रही है, उन्होंने बताया कि पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल इस वारदात के पीछे का मुख्य मकसद या कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने यह किस वजह से किया है. हम उनके मोबाइल की तकनीकी जांच कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है.
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