पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद पति ने दी जान, बिलासपुर की घटना से इलाके में सनसनी

हर पहलुओं पर हो रही जांच

सीएसपी गगन कुमार का कहना है कि सुबह लगभग 5:30 बजे अशोक देवांगन नाम के व्यापारी ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. प्रथम दृष्ट्या जो स्थिति अभी दिख रही है, उन्होंने बताया कि पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल इस वारदात के पीछे का मुख्य मकसद या कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने यह किस वजह से किया है. हम उनके मोबाइल की तकनीकी जांच कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है.