Add Zee Business As A Preferred Source
App

पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद पति ने दी जान, बिलासपुर की घटना से इलाके में सनसनी

Bilaspur Crime News: बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के हेमूनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार अशोक देवांगन ने कथित तौर पर पत्नी धनेश्वरी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय दोनों बच्चे घर में मौजूद थे. मामले की जांच जारी है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:03 PM IST
पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद पति ने दी जान, बिलासपुर की घटना से इलाके में सनसनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुरे फंस गए जीतू पटवारी! वीर भारत न्यास के सचिव ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस
jitu patwari news1 hr ago
2
Shajapur News11:40 AM IST
3
twisha sharma death case10:29 AM IST
4
Sidhi news8:30 AM IST
5
gwalior crime news8:01 AM IST