राज्य चुनें
Bilaspur Crime News: बिलासपुर में महिलाओं को अपना निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. उड़ीसा से आए बदमाशों का यह गिरोह स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर शहर में चैन स्नैचिंग और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था. इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.
शहर के तोरवा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चैन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी थी. बदमाश सुबह के समय महिलाओं को अकेला पाकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद यह सामने आया कि इन वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है. जांच में पता चला कि ये अपराधी उड़ीसा से आकर स्थानीय सहयोगियों के घर में ठहरते थे और सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. घटना में उपयोग की गई बिना नंबर की स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है.
6 आरोपी गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिव सिंह, शक्ति प्रसाद, नवीन साहू, प्रमोद सिंह, अतुल मुंडा और बसंता खड़िया के रूप में हुई है. पूछताछ में इन सभी ने तोरवा और सिरगिट्टी क्षेत्र में महिलाओं के साथ लूट और स्नैचिंग की 3 वारदातों को स्वीकार किया है। यह गिरोह संगठित होकर विभिन्न राज्यों में इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था, जिसके चलते अब इन पर आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. फिलहाल, सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य फरार साथियों की तलाश तेजी से की जा रही है.
एसएसपी बिलासपुर ने दी जानकारी
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह ने बताया कि, चेन स्नैचिंग गिरोह ने महिलाओं से लूट गए गहने जहां-जहां बेचे हैं, पुलिस उन जगहोंका पता लगाकर माल बरामद करने की कोशिश कर रही है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की वारदात करने वाले सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट