शहर के तोरवा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चैन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी थी. बदमाश सुबह के समय महिलाओं को अकेला पाकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद यह सामने आया कि इन वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है. जांच में पता चला कि ये अपराधी उड़ीसा से आकर स्थानीय सहयोगियों के घर में ठहरते थे और सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. घटना में उपयोग की गई बिना नंबर की स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है.