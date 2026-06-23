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बिलासपुर में सक्रिय था उड़ीसा का अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह, महिलाओं को बनाते थे निशाना, 6 गिरफ्तार​

Bilaspur Crime News: बिलासपुर में महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. उड़ीसा से आए बदमाश स्थनीय साथियों के साथ मिलकर लूट और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे. मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jun 23, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:27 AM IST
बिलासपुर में सक्रिय था उड़ीसा का अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह, महिलाओं को बनाते थे निशाना, 6 गिरफ्तार​

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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