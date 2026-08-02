आईपीएस रतनलाल डांगी मामला: IPS नहीं, महिला IAS से जांच कराने की मांग, पीड़िता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

राज्य चुनें
निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में अब जांच प्रक्रिया को लेकर नया कानूनी मोड़ आ गया है. बिलासपुर निवासी एक महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर अपनी शिकायत की जांच किसी आईपीएस अधिकारी के बजाय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अधिमानतः महिला आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की है.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि योग प्रशिक्षण के दौरान उनकी पहचान तत्कालीन आईजीपी रतनलाल डांगी से हुई थी और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किया गया. विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और पुलिस विभाग में कार्यरत उनके पति के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. महिला का दावा है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष शिकायत के साथ प्रस्तुत किया गया था.
'निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं'
याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए नियुक्त आईपीएस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे कनिष्ठ रैंक की थीं. इसी आधार पर जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई है. इसके साथ ही याचिका में रतनलाल डांगी की कथित अवैध संपत्तियों की जांच कराने और आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई गई है. महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय का अंतिम निर्णय और जांच एजेंसी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है.
कौन हैं IPS रतनलाल डांगी
रतनलाल डांगी का जन्म नागौर जिले के मालास गांव में हुआ था. वे 2003 बैच के IPS अधिकारी हैं. UPSC परीक्षा पास करके IPS अधिकारी बनने से पहले, वे तीन सरकारी नौकरी कर चुके हैं. उन्होंने टीचर, टैक्स इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार जैसे पदों पर काम किया था. 2002 में UPSC परीक्षा पास करने के बाद वे IPS अधिकारी बने. उनती गिनती छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार IPS अफसरों में की जाती है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट