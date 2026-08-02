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आईपीएस रतनलाल डांगी मामला: IPS नहीं, महिला IAS से जांच कराने की मांग, पीड़िता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. पीड़िता ने जांच किसी आईपीएस अधिकारी के बजाय वरिष्ठ आईएएस और महिला आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST
आईपीएस रतनलाल डांगी मामला: IPS नहीं, महिला IAS से जांच कराने की मांग, पीड़िता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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