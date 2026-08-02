आईपीएस रतनलाल डांगी मामला: IPS नहीं, महिला IAS से जांच कराने की मांग, पीड़िता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

'निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं'

याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए नियुक्त आईपीएस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे कनिष्ठ रैंक की थीं. इसी आधार पर जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई है. इसके साथ ही याचिका में रतनलाल डांगी की कथित अवैध संपत्तियों की जांच कराने और आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई गई है. महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय का अंतिम निर्णय और जांच एजेंसी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है.