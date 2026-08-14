Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिलासपुर में घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur Theft News: बिलासपुर के खम्हरिया में घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी करने वाले दो आरोपियों को सीपत पुलिस और एसीसीयू की टीम ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से 222.39 ग्राम सोना, 239.37 ग्राम चांदी और लोहे की रॉड बरामद की गई है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:00 PM IST
बिलासपुर में घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

About the Author

SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बैगा अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत पर सियासत, उमंग सिंघार ने सरकार से मांगी मदद
2
3
4
5