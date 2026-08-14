बिलासपुर में घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने चोरी के जेवर एक पुराने निर्माणाधीन मकान में छिपा दिए थे. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 222.39 ग्राम सोने के जेवर और 239.37 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए. वारदात में ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी जब्त की गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.