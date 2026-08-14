बिलासपुर में घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

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Bilaspur Crime News: बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी होने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस ने गांव के ही दो युवकों आदित्य कुमार लहरे और जावेद अली को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 222.39 ग्राम सोने के जेवर और 239.37 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को घर के सदस्यों के रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाने की जानकारी थी. इसी का फायदा उठाकर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया. सीपत पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
दरअसल, ग्राम खम्हरिया निवासी सुंदर लाल मैत्री 11 अगस्त की सुबह करीब 5:10 बजे अपनी पत्नी के साथ रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए थे. करीब 6 बजे दोनों वापस घर पहुंचे तो सामने का ताला टूटा हुआ मिला और पीछे का दरवाजा खुला था. घर के अंदर जाकर देखा तो आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब थे. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
मामले की जांच की शुरू
शिकायत मिलते ही सीपत पुलिस ने जांच शुरू की. बिलासपुर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. तकनीकी साक्ष्यों और बीट आरक्षकों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को गांव के ही आदित्य कुमार लहरे और जावेद अली पर संदेह हुआ. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया.
आलमारी में रखे जेवर चोरी
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका घर प्रार्थी के मकान के आसपास होने के कारण उन्हें परिवार की दिनचर्या की जानकारी थी. दोनों ने पहले मॉर्निंग वॉक पर जाने के समय की रेकी की. 11 अगस्त की सुबह जैसे ही दंपती घर से बाहर निकले, दोनों पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए. इसके बाद ताला तोड़कर आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए.
न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने चोरी के जेवर एक पुराने निर्माणाधीन मकान में छिपा दिए थे. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 222.39 ग्राम सोने के जेवर और 239.37 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए. वारदात में ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी जब्त की गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
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