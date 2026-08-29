खपरगंज में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर पथराव-तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

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Khaparganj Violence News: बिलासपुर के खपरगंज इलाके में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया. मारपीट और गाली-गलौज के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ. घटना में कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं. पथराव और नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई.
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज में देर रात दो पक्षों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. गाली-गलौज के बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया.
दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी
अचानक हुए पथराव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. एक पक्ष के लोगों द्वारा सड़क पर खड़ी कार और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ कुछ घरों पर भी पथराव किए जाने की बात सामने आई है. घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है. पूरी सड़क पर पत्थर बिखरे नजर आए. विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी भी की गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.
कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस समेत जिले के अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया और इलाके में सुरक्षा घेरा मजबूत किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.
बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
संवेदनशील स्थिति को देखते हुए खपरगंज और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. विवाद की वास्तविक वजह और पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा. दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शहर की अमन-फिजा बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
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