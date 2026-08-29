खपरगंज में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर पथराव-तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. विवाद की वास्तविक वजह और पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा. दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शहर की अमन-फिजा बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.