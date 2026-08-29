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खपरगंज में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर पथराव-तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

Bilaspur News: बिलासपुर के खपरगंज में देर रात दो पक्षों के विवाद के बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ हुई. कई वाहन और घर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि कई लोग और पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 29, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:04 AM IST
खपरगंज में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर पथराव-तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
Image Credit: AI Generated Images

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