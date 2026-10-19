बिलासपुर के अटल आवास में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से रस्सियों के सहारे बचाई 75 जिंदगियां

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सरकंडा थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास परिसर में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई. ग्राउंड फ्लोर पर भड़की इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और परिसर में जहरीला धुआं फैल गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. आग की इस चपेट में आने से नीचे खड़ी कई बाइक जलकर खाक हो गईं, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कई परिवार फंस गए. हालांकि, इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों ने गजब की सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया. लोगों ने रस्सियों और कपड़ों के सहारे जान जोखिम में डालकर 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.