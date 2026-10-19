बिलासपुर के अटल आवास में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से रस्सियों के सहारे बचाई 75 जिंदगियां

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सरकंडा थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास परिसर में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई. ग्राउंड फ्लोर पर भड़की इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और परिसर में जहरीला धुआं फैल गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. आग की इस चपेट में आने से नीचे खड़ी कई बाइक जलकर खाक हो गईं, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कई परिवार फंस गए. हालांकि, इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों ने गजब की सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया. लोगों ने रस्सियों और कपड़ों के सहारे जान जोखिम में डालकर 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
इसका वीडियो भी सामने आया है, घटना में एक व्यक्ति के हल्के घायल होने की सूचना है. हालांकि, किसी जनहानि की खबर नहीं है. जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास के ग्राउंड फ्लोर में रविवार देर रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुआं फैलने लगा. आग की चपेट में आने से वहां खड़ी चार से पांच बाइक जलकर खाक हो गईं.
आग और धुएं को देख फैली दहशत
आग और धुएं को देखकर आवास में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. कई लोग बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाशने लगे, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंस गए. इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालना चुनौती बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.
रस्सियों के सहारे बचाई गईं 75 जिंदगियां
ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों और कपड़ों का सहारा लिया गया. स्थानीय लोगों की मदद से 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी सामने आई है. इस दौरान लोगों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सरकंडा थाना प्रभारी प्रदीप आर्या के अनुसार, घटना में नीचे खड़ी कई बाइक जल गई हैं. गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. फिलहाल, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)