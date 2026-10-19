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बिलासपुर के अटल आवास में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से रस्सियों के सहारे बचाई 75 जिंदगियां

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार देर रात मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास में आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी फंस गए. ऐसे में स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए रस्सी और कपड़ों की मदद से 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 04:02 PM IST
बिलासपुर के अटल आवास में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से रस्सियों के सहारे बचाई 75 जिंदगियां

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