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बिलासपुर में मनरेगा काम की खुली पोल? बारिश में धंसी सड़क, पुलिया भी टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

Bilaspur MGNREGA Work: बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक की कर्रा ग्राम पंचायत में मनरेगा से कराया गया काम बारिश के बाद खराब हो गया. सड़क धंसने और पुलिया क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण परेशान हैं. ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता की जांच और जल्द मरम्मत की मांग की है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:17 PM IST
बिलासपुर में मनरेगा काम की खुली पोल? बारिश में धंसी सड़क, पुलिया भी टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल
Image Credit: AI Generated Images

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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