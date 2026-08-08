बिलासपुर में मनरेगा काम की खुली पोल? बारिश में धंसी सड़क, पुलिया भी टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

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Masturi News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कर्रा से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहां मनरेगा के तहत जलभराव वाली सामुदायिक जमीन के सुधार के लिए कराया गया काम बारिश के बाद बुरी तरह प्रभावित हो गया. सड़क जगह-जगह धंस गई, बड़े-बड़े गड्ढे बन गए और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश आते ही काम की स्थिति खराब हो गई, जिससे उन्हें रोजाना आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है. अब सवाल उठ रहा है कि जिस काम पर सरकारी राशि और बड़ी संख्या में मानव दिवस खर्च हुए, उसकी गुणवत्ता की निगरानी आखिर किस स्तर पर हुई?
यह मामला ग्राम पंचायत कर्रा का हैं, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलभराव वाली सामुदायिक जमीन के सुधार का काम कराया गया था. नागरिक सूचना पटल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक, काम की शुरुआत 8 अप्रैल 2026 को हुई थी. इसमें श्रमिक लागत के रूप में 2 लाख 24 हजार 89 रुपये और सामग्री के लिए 1 हजार 507 रुपये दर्ज हैं. वहीं, कुल 858 मानव दिवस का भी उल्लेख किया गया है. लेकिन बारिश के बाद मौके की तस्वीरें काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही हैं.
ग्रामीणों को हादसे की आशंका
ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, बारिश होते ही सड़क कई जगह से धंस गई और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए. जिस रास्ते से ग्रामीणों का रोजाना आना-जाना होता है, वहीं अब उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क की बदहाली के साथ पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से समस्या और गंभीर हो गई है. बारिश के दौरान यहां आवागमन जोखिम भरा बना हुआ है और ग्रामीणों को किसी बड़े हादसे की आशंका सता रही है.
जल्द मरम्मत कराने की मांग
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मनरेगा के काम में मजदूरी पर 2 लाख 24 हजार रुपये से ज्यादा की राशि दर्ज है और 858 मानव दिवस का भी उल्लेख है, तो आखिर बारिश की मार में काम की यह स्थिति कैसे बन गई? क्या काम के दौरान निर्धारित गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था? क्या निर्माण पूरा होने के बाद मौके पर इसकी जांच की गई थी? और सड़क-पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? ग्रामीणों ने पूरे मामले में मौके का निरीक्षण कराकर काम की गुणवत्ता की जांच करने और सड़क-पुलिया की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देता है और क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होती है.
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