बिलासपुर में मनरेगा काम की खुली पोल? बारिश में धंसी सड़क, पुलिया भी टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

जल्द मरम्मत कराने की मांग

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मनरेगा के काम में मजदूरी पर 2 लाख 24 हजार रुपये से ज्यादा की राशि दर्ज है और 858 मानव दिवस का भी उल्लेख है, तो आखिर बारिश की मार में काम की यह स्थिति कैसे बन गई? क्या काम के दौरान निर्धारित गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था? क्या निर्माण पूरा होने के बाद मौके पर इसकी जांच की गई थी? और सड़क-पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? ग्रामीणों ने पूरे मामले में मौके का निरीक्षण कराकर काम की गुणवत्ता की जांच करने और सड़क-पुलिया की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देता है और क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होती है.