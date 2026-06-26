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बिलासपुर में पुलिस के नाम पर वसूली का खेल, 1 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस के नाम पर अवैध वसूली कर मामला रफा-दफा कराने का झांसा देकर 1 लाख रुपये वसूलने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है. जानिए पूरा मामला क्या है?

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:12 PM IST
बिलासपुर में पुलिस के नाम पर वसूली का खेल, 1 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार, दो फरार
Image Credit: Bilaspur Police NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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