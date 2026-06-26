बिलासपुर में पुलिस के नाम पर वसूली का खेल, 1 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

वहीं पुलिस के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी सुमित कुमार देवांगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके दो साथी अभी भी फरार हैं. मिली जानकारी के अनुसार, महासमुंद निवासी प्रार्थी रूपेश पटेल 19 जून को किसी व्यक्तिगत विवाद के सिलसिले में तारबाहर थाना पहुंचा था. उसने मदद के लिए अपने दोस्त सचिन मेहर को फोन किया था. मौके का फायदा उठाते हुए सचिन ने अपने साथी सुमित देवांगन के साथ मिलकर एक साजिश रची और रूपेश के परिजनों को यह कहकर डराया कि मामले को रफा-दफा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भारी रिश्वत देनी होगी.