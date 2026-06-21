राज्य चुनें
Raipur Mausam: छत्तीसगढ़ में मानसून के आने के साथ ही मौसम तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले पांच दिनों में राज्य भर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया. इस दौरान रायपुर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.8°C दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड पर न्यूनतम तापमान 22.8°C दर्ज किया गया.
रायपुर-बिलासपुर में रविवार को मौसम कैसा रहेगा
रविवार को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ-साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. रायपुर में अधिकतम तापमान 40.5°C और न्यूनतम तापमान 26.5°C रहने की उम्मीद है. वहीं बिलासपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39.0°C और 27.8°C रहने की संभावना है.
क्यों बदल रहा मौसम
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों में मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ आंधी भी देखा गया, जबकि रायपुर राज्य का सबसे गर्म शहर बना रहा. हालांकि आज 21 जून को मौसम में थोड़ा बदलाव होने की उम्मीद है. आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.
छत्तीसगढ़ में मानसून कब पहुंचेगा?
मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जून के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ेगा. अगर हालात अनुकूल रहे, तो मानसून 24 से 26 जून के बीच पूरे राज्य में फैल सकता है, जिससे बारिश और बढ़ सकती है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे खुली जगहों या पेड़ों के नीचे न खड़े हों.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!