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बिलासपुर में छात्रा से डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग, 14.50 लाख रुपये और 450 ग्राम सोना ऐंठा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur News: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक छात्रा को जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर करीब डेढ़ साल तक ब्लैकमेल किया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, जेवर, मोबाइल और ठगी की रकम से खरीदी गई एक्टिवा बरामद की है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:07 PM IST
बिलासपुर में छात्रा से डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग, 14.50 लाख रुपये और 450 ग्राम सोना ऐंठा, 4 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Bilaspur Crime News

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