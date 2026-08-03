बिलासपुर में छात्रा से डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग, 14.50 लाख रुपये और 450 ग्राम सोना ऐंठा, 4 आरोपी गिरफ्तार

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Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि एक छात्रा को जान से मारने और उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर आरोपियों ने करीब डेढ़ साल तक उससे नकद और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 14 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए. इतना ही नहीं, घर के लॉकर में रखे करीब 450 ग्राम सोने के जेवर भी अपने कब्जे में ले लिए. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राजीव विहार निवासी प्रार्थी ने बताया कि बीमारी के कारण उन्होंने अपने बैंक खातों, एटीएम कार्ड और लॉकर की जिम्मेदारी अपनी पोती को सौंप रखी थी. इसी दौरान आयुष यादव ने अपने साथियों आदर्श शर्मा, प्रिंस साहू, आदित्य पांडे, प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया के साथ मिलकर छात्रा से संपर्क बढ़ाया.
सोने के जेवर भी मंगवा लिए
आरोप है कि युवती को लगातार धमकाया गया कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी या उनका सड़क हादसा करवा दिया जाएगा. भय के कारण छात्रा ने परिवार को बिना बताए अलग-अलग किस्तों में बैंक खातों से एटीएम और ऑनलाइन माध्यम के जरिए करीब 14.50 लाख रुपये आरोपियों तक पहुंचा दिए. इसके बाद आरोपियों ने उसे एक तय स्थान पर बुलाकर घर के लॉकर से करीब 450 ग्राम सोने के जेवर भी मंगवा लिए.
आरोपियों महंगी पार्टियां की
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दबिश दी और आयुष यादव, आदर्श शर्मा, प्रिंस साहू तथा आदित्य पांडे को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर 40 हजार रुपये नकद, सोने जैसी पीली धातु की दो अंगूठियां, एक चेन, मोबाइल फोन तथा ठगी की रकम से खरीदी गई एक एक्टिवा जब्त की गई है. पुलिस अब फरार चल रहे दो आरोपियों प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया की तलाश कर रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने वसूली गई रकम से महंगी पार्टियां कीं और नेपाल की यात्रा भी की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शेष रकम और जेवर कहां खर्च किए गए या फिलहाल किसके कब्जे में हैं.
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