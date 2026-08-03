बिलासपुर में छात्रा से डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग, 14.50 लाख रुपये और 450 ग्राम सोना ऐंठा, 4 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों महंगी पार्टियां की

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दबिश दी और आयुष यादव, आदर्श शर्मा, प्रिंस साहू तथा आदित्य पांडे को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर 40 हजार रुपये नकद, सोने जैसी पीली धातु की दो अंगूठियां, एक चेन, मोबाइल फोन तथा ठगी की रकम से खरीदी गई एक एक्टिवा जब्त की गई है. पुलिस अब फरार चल रहे दो आरोपियों प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया की तलाश कर रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने वसूली गई रकम से महंगी पार्टियां कीं और नेपाल की यात्रा भी की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शेष रकम और जेवर कहां खर्च किए गए या फिलहाल किसके कब्जे में हैं.