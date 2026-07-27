बारिश के बीच बिलासपुर अस्पताल का गिरा छज्जा, टला बड़ा हादसा, सुरक्षा पर उठे सवाल

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Bilaspur News: बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स में मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है. लगातार हो रही बारिश के बीच सिम्स अस्पताल की पुरानी इमारत का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जनहानि टल गई. वरना यहां इलाज कराने रोज आने वाले हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी. इस अस्पताल में दूर-दराज के इलाकों से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन जर्जर और खस्ताहाल हो चुकी इमारतें अब मरीजों के लिए खतरा बनती जा रही हैं.
इस मामले पर जब सिम्स के अधीक्षक प्रो. डॉ. लखन सिंह से बात की गई, तो उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पुराने जिला अस्पताल का सबसे पुराना भवन प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि यह बरामदे का हिस्सा है, जहां लगातार बारिश के चलते सीपेज होने से प्लास्टर और छत का एक हिस्सा गिर गया.
मरम्मत कार्य के दिए निर्देश
डॉ. लखन सिंह ने बताया कि स्थिति को देखते हुए सीजीएमएससी (CGMSC) और पीडब्ल्यूडी (PWD) के अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे पुराने भवन का निरीक्षण कराने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. एहतियात के तौर पर फिलहाल उस हिस्से में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है. साथ ही मेंटेनेंस विभाग को जल्द से जल्द मरम्मत कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं?
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल प्रबंधन को भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी पहले से थी, तो समय रहते मरम्मत या सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? मरीजों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर किए जा रहे ऐसे आधे-अधूरे इंतजाम कभी भी किसी बड़ी अनहोनी की वजह बन सकते हैं.
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