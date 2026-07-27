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बारिश के बीच बिलासपुर अस्पताल का गिरा छज्जा, टला बड़ा हादसा, सुरक्षा पर उठे सवाल

Bilaspur SIMS Hospital News: बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की पुरानी इमारत का छज्जा लगातार बारिश के बीच गिर गया. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जर्जर भवन ने मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. अस्पताल प्रबंधन ने जांच और मरम्मत के निर्देश दिए हैं.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:45 PM IST
बारिश के बीच बिलासपुर अस्पताल का गिरा छज्जा, टला बड़ा हादसा, सुरक्षा पर उठे सवाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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