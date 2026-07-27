बारिश के बीच बिलासपुर अस्पताल का गिरा छज्जा, टला बड़ा हादसा, सुरक्षा पर उठे सवाल

Bilaspur News: बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स में मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है. लगातार हो रही बारिश के बीच सिम्स अस्पताल की पुरानी इमारत का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जनहानि टल गई. वरना यहां इलाज कराने रोज आने वाले हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी. इस अस्पताल में दूर-दराज के इलाकों से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन जर्जर और खस्ताहाल हो चुकी इमारतें अब मरीजों के लिए खतरा बनती जा रही हैं.