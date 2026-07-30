बारिश से सीपत-बलौदा मार्ग बदहाल, गड्ढों में फंसा ट्रैफिक, कई किलोमीटर लंबा जाम, कलेक्टर ने दिए निर्देश

सड़क लंबे समय से खराब

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है. खराब सड़क के कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है और लोगों को रोजाना आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क निर्माण कार्य और बारिश के कारण उत्पन्न हालात को लेकर जिला प्रशासन ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है. इससे आम नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.