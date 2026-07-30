बारिश से सीपत-बलौदा मार्ग बदहाल, गड्ढों में फंसा ट्रैफिक, कई किलोमीटर लंबा जाम, कलेक्टर ने दिए निर्देश

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Sipat Baloda Road News: बिलासपुर जिले में लगातार बारिश के कारण सीपत–बलौदा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बनने से भारी वाहनों की आवाजाही लगभग ठप हो गई. ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की लंबी कतार लगने से कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा. छोटे वाहन भी घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है.
सड़क लंबे समय से खराब
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है. खराब सड़क के कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है और लोगों को रोजाना आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क निर्माण कार्य और बारिश के कारण उत्पन्न हालात को लेकर जिला प्रशासन ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है. इससे आम नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि जहां सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हैं, वहां तत्काल अस्थायी मरम्मत, गड्ढों की भराई और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जिन सड़कों का निर्माण कार्य अभी टेंडर प्रक्रिया में है, वहां भी स्थानीय स्तर पर आवश्यक अस्थायी उपाय कर लोगों को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के दौरान यातायात यथासंभव सुचारु बना रहे.
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