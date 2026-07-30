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बारिश से सीपत-बलौदा मार्ग बदहाल, गड्ढों में फंसा ट्रैफिक, कई किलोमीटर लंबा जाम, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Bilaspur News: लगातार बारिश से बिलासपुर के सीपत–बलौदा मार्ग की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. हालात गंभीर होने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने गड्ढों की तत्काल भराई, अस्थायी मरम्मत और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:55 PM IST
बारिश से सीपत-बलौदा मार्ग बदहाल, गड्ढों में फंसा ट्रैफिक, कई किलोमीटर लंबा जाम, कलेक्टर ने दिए निर्देश
Image Credit: AI Generated Images

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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