सर्पदंश मुआवजा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जी PM रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 17 गिरफ्तार

Bilaspur Fake Postmortem Report Case: बिलासपुर के चर्चित सर्पदंश मुआवजा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 4 लाख रुपए का मुआवजा हासिल करने के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में मुआवजा लेने वाले परिवार के सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है. पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी मुआवजा प्राप्त किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई.