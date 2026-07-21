सर्पदंश मुआवजा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जी PM रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 17 गिरफ्तार

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Bilaspur Fake Postmortem Report Case: बिलासपुर के चर्चित सर्पदंश मुआवजा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 4 लाख रुपए का मुआवजा हासिल करने के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में मुआवजा लेने वाले परिवार के सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है. पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी मुआवजा प्राप्त किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई.
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर मौत का कारण सर्पदंश दर्शाया गया था. इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर मुआवजा राशि स्वीकृत कराई गई. जांच आगे बढ़ने पर कई लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद डॉक्टर सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की अलग-अलग जांच की जा रही है. वहीं मुआवजा लेने वाले परिवार के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.
कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई
मृतक पवन यादव के भाई ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक वकील के संपर्क में आने के बाद पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया. उनके बयान के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों के अनुसार बयान में मिली जानकारी के आधार पर दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की जांच की गई. इसके बाद कथित साजिश से जुड़े लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है.
मामले की गहन जांच जारी
उधर, सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि यह घटना उनके कार्यभार संभालने से पहले की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है. डीन ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कथित फर्जीवाड़े के नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे.
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