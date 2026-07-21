Add Zee Business As A Preferred Source
App

सर्पदंश मुआवजा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जी PM रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 17 गिरफ्तार

Bilaspur News: बिलासपुर में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सर्पदंश से मौत दिखाकर 4 लाख रुपए मुआवजा लेने का मामला सामने आया है. पुलिस ने डॉक्टर समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में परिवार के सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jul 21, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:32 PM IST
सर्पदंश मुआवजा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जी PM रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 17 गिरफ्तार
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

SHAILENDRA SINGH THAKUR

SHAILENDRA SINGH THAKUR

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई कहानी
ujjain crime news2 hrs ago
2
jitu patwari news2 hrs ago
3
MP UCC Bill3 hrs ago
4
Shajapur News3 hrs ago
5
Lokayukta Raid8:42 AM IST