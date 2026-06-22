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Bilaspur Railway Recruitment Scam: मुंगेली की एक शिक्षिका से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी गजाधर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार निवासी इशिता बासु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि रेलवे में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत गजाधर सिंह ने उन्हें रेलवे में बंगला प्यून के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपये ठग लिए.
बता दें कि प्रार्थिया वर्तमान में स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, लालपुर (मुंगेली) में संविदा शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. शिकायत के मुताबिक, गजाधर सिंह ने 21 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 के बीच ऑनलाइन फोन-पे के माध्यम से किस्तों में 2 लाख रुपये अपने खाते में प्राप्त किए.
कोई वैकेंसी ही नहीं थी
शिक्षिका इशिता बासु ने बताया कि इस राशि की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एसएमएफजी (SMFG) से 2 लाख 25 हजार रुपये का पर्सनल लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्तें वह अभी भी चुका रही हैं. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तो उन्होंने जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि रेलवे में उक्त पद के लिए न तो कोई वैकेंसी निकली थी और न ही कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही थी.
आरोपी पर मामला दर्ज
इसके बाद जब उन्होंने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो वह टालमटोल करने लगा. परेशान होकर शिक्षिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर तोरवा पुलिस ने आरोपी गजाधर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मामले की कार्रवाई जारी
इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल का कहना है कि इशिता बासु नाम की एक महिला ने थाना तोरवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि गजाधर सिंह नामक व्यक्ति ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे लिए थे. इसके बाद न तो उनकी नौकरी लगी और न ही पैसे वापस किए गए. शिकायत के आधार पर थाना तोरवा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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