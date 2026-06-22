मामले की कार्रवाई जारी

इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल का कहना है कि इशिता बासु नाम की एक महिला ने थाना तोरवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि गजाधर सिंह नामक व्यक्ति ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे लिए थे. इसके बाद न तो उनकी नौकरी लगी और न ही पैसे वापस किए गए. शिकायत के आधार पर थाना तोरवा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.