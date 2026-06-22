Add Zee Business As A Preferred Source
App

रेलवे में नौकरी का झांसा देकर शिक्षिका से 2 लाख की ठगी, लोन लेकर दिए थे पैसे; आरोपी की तलाश जारी

Bilaspur Railway Job Scam: मुंगेली की संविदा शिक्षिका इशिता बासु से रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपये की ठगी की गई. आरोपी गजाधर सिंह ने ऑनलाइन रकम ली, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई. शिकायत पर तोरवा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:19 PM IST
रेलवे में नौकरी का झांसा देकर शिक्षिका से 2 लाख की ठगी, लोन लेकर दिए थे पैसे; आरोपी की तलाश जारी
Image Credit: Bilaspur Railway Recruitment Scam

About the Author

SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्रिकेट की गेंद खेत में गई तो बरसाई लाठियां, फिर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग
gwalior crime news46 min ago
2
khandwa news3 hrs ago
3
satna news1:09 PM IST
4
Latest Ujjain News11:13 AM IST
5
MP UCC News10:44 AM IST