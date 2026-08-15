/बारिश भी नहीं रोक सकी उत्साह! बिलासपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ का संदेश

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बिलासपुर का पुलिस मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. भव्य समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. राष्ट्रगान के साथ पूरा मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से गूंज उठा. बारिश के बीच भी लोगों में देशभक्ति और उत्साह साफ दिखाई दिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन किया गया, जिसमें नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प सामने आया. ध्वजारोहण के बाद बिलासपुर के सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने शांति और स्वतंत्रता के प्रतीक सफेद कबूतरों के साथ तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े. इसके बाद पुलिस, एनसीसी और विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया. जवानों और विद्यार्थियों के अनुशासित कदमों ने समारोह में राष्ट्रप्रेम और गौरव का माहौल बना दिया. स्कूली छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया.