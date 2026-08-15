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बारिश भी नहीं रोक सकी उत्साह! बिलासपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ का संदेश

बिलासपुर के पुलिस मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण किया. बारिश के बीच पुलिस और एनसीसी ने मार्च पास्ट किया, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति प्रस्तुतियां दीं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST
बारिश भी नहीं रोक सकी उत्साह! बिलासपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ का संदेश

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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