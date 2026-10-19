बिलासपुर में अनोखा दुर्गा पंडाल: कॉपी-किताबों और पेन से सजाया 'स्टेशनरी वर्ल्ड', विसर्जन के बाद बच्चों को बांटे जाएंगे सामान

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्ति के साथ-साथ शिक्षा और समाज सेवा का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. शहर के मसानगंज क्षेत्र में 58 सालों से स्थापित हो रही दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष पारंपरिक सजावट से हटकर बेहद खास 'स्टेशनरी वर्ल्ड' थीम पर भव्य पंडाल तैयार किया है. फूलों और जगमगाती लाइटों की जगह इस पंडाल को कॉपी-किताब, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग जैसी तमाम पढ़ने-लिखने की चीजों से आकर्षक रूप से सजाया गया है. समिति की इस अनोखी पहल की सबसे सुंदर बात यह है कि मूर्ति विसर्जन के बाद सजावट में इस्तेमाल हुआ स्टेशनरी का यह पूरा सामान जरूरतमंद बच्चों के बीच बांट दिया जाएगा, ताकि उनकी शिक्षा में मदद हो सके.