बिलासपुर में अनोखा दुर्गा पंडाल: कॉपी-किताबों और पेन से सजाया 'स्टेशनरी वर्ल्ड', विसर्जन के बाद बच्चों को बांटे जाएंगे सामान

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्ति के साथ-साथ शिक्षा और समाज सेवा का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. शहर के मसानगंज क्षेत्र में 58 सालों से स्थापित हो रही दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष पारंपरिक सजावट से हटकर बेहद खास 'स्टेशनरी वर्ल्ड' थीम पर भव्य पंडाल तैयार किया है. फूलों और जगमगाती लाइटों की जगह इस पंडाल को कॉपी-किताब, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग जैसी तमाम पढ़ने-लिखने की चीजों से आकर्षक रूप से सजाया गया है. समिति की इस अनोखी पहल की सबसे सुंदर बात यह है कि मूर्ति विसर्जन के बाद सजावट में इस्तेमाल हुआ स्टेशनरी का यह पूरा सामान जरूरतमंद बच्चों के बीच बांट दिया जाएगा, ताकि उनकी शिक्षा में मदद हो सके.
इस पंडाल की खास बात यह है कि मूर्ति विसर्जन के बाद यह सारा सामान बच्चों में बांटा जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके. समिति के एक कार्यकर्ता ने कहा, 'हमारी समिति 58 सालों से यहां मूर्ति स्थापना कर रही है. इस साल काफी अनोखा पंडाल बनाया गया है. इसे समिति के सभी सदस्यों द्वारा सजाया गया है. इसमें स्टेशनरी का सारा सामान लगाया गया है.'
हर साल अलग-अलग होती है थीम
एक अन्य सदस्य ने कहा, 'यह जो स्टेशनरी वर्ल्ड की थीम है, इसमें जितना भी स्टेशनरी का सामान उपयोग हुआ है, उसे विसर्जन के दिन अलग-अलग जगहों के बच्चों को बांट दिया जाएगा.' एक भक्त ने कहा, 'हर साल अलग-अलग थीम होती है, इस बार स्टेशनरी वर्ल्ड की थीम है और माता रानी का श्रृंगार भी इस बार स्टेशनरी आइटम से किया गया है. इसे बनाना बहुत कठिन होता है, पर जो कारीगर हैं, उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से माता रानी का शृंगार किया है. पूरे पंडाल की भी सजावट स्टेशनरी के सामान से की है. यह हमारे शहर का अनोखा पंडाल है. स्टेशनरी में बच्चों का भविष्य होता है, उसी से जुड़ा हुआ यह माता रानी का आशीर्वाद है.'
Bilaspur, Chhattisgarh: A Durga Puja pandal in Masanganj has been decorated with stationery items, including notebooks, pens, pencils, compass boxes and school bags. The initiative aims to promote education alongside religious devotion, and the stationery will be distributed to children after the idol's immersion.
— IANS (@ians_india) October 18, 2026
भक्ति के साथ-साथ शिक्षा को जोड़ने का संदेश
58 साल पुरानी इस समिति ने इस बार भक्ति के साथ-साथ शिक्षा को जोड़ने का संदेश दिया है. पंडाल देखने आए लोग इस पहल की काफी सराहना कर रहे हैं. जहां आमतौर पर पंडालों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है, वहीं मसानगंज का यह पंडाल शिक्षा और मदद का संदेश दे रहा है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)