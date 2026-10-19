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बिलासपुर में अनोखा दुर्गा पंडाल: कॉपी-किताबों और पेन से सजाया 'स्टेशनरी वर्ल्ड', विसर्जन के बाद बच्चों को बांटे जाएंगे सामान

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मसानगंज में दुर्गा पूजा पंडाल को अनोखे अंदाज में सजाया गया है. इस पंडाल को स्टेशनरी आइटम जैसे कॉपी-किताब, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग से सजाया गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 04:01 PM IST
बिलासपुर में अनोखा दुर्गा पंडाल: कॉपी-किताबों और पेन से सजाया 'स्टेशनरी वर्ल्ड', विसर्जन के बाद बच्चों को बांटे जाएंगे सामान

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