बिलासपुर में अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा: शादीशुदा प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार

प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने बताया कि घटना के समय चंद्रप्रकाश नशे में था. उसे शक था कि महिला के दूसरे लोगों से संबंध हैं, इसलिए वह उसे अपशब्द कहने लगा. झगड़ा बढ़ने पर मृतक ने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की कोशिश की. महिला का दावा है कि अपनी जान बचाने के लिए उसने चंद्रप्रकाश का गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद वह शव को घर के पिछले हिस्से में छोड़कर भाग गई. पूछताछ फोरेंसिक जांच और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उर्वशी दास महंत (उर्फ चुलबुल दास) को गिरफ्तार किया और हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस अंधे कत्ल को सुलझा लिया है और 24 घंटे के भीतर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है.