बिलासपुर में अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा: शादीशुदा प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में मिले एक युवक के शव के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या का एक सनसनीखेज मामला उजागर किया है. पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक शादीशुदा था और पिछले दो साल से एक महिला के साथ प्रेम संबंध में था. घटना के दिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. वैज्ञानिक सबूतों, जांच और घटनास्थल की पड़ताल के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
बिलासपुर में अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा
सीपत पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को कौड़िया गांव के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पटेल ने सूचना दी कि चंद्रप्रकाश पटेल अपने घर के पिछले हिस्से में मृत पाए गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. जिला मुख्यालय की सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. शुरुआती जांच में संदिग्ध हालात सामने आने पर पुलिस ने मृतक के पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि मृतक चंद्रप्रकाश पटेल का दर्राभाठा गांव की रहने वाली उर्वशी दास महंत (उर्फ़ चुलबुल दास) के साथ लगभग दो साल से प्रेम संबंध था. घटना के दिन महिला अपनी स्कूटी से मृतक के घर आई थी. इस अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए.
प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार
पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने बताया कि घटना के समय चंद्रप्रकाश नशे में था. उसे शक था कि महिला के दूसरे लोगों से संबंध हैं, इसलिए वह उसे अपशब्द कहने लगा. झगड़ा बढ़ने पर मृतक ने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की कोशिश की. महिला का दावा है कि अपनी जान बचाने के लिए उसने चंद्रप्रकाश का गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद वह शव को घर के पिछले हिस्से में छोड़कर भाग गई. पूछताछ फोरेंसिक जांच और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उर्वशी दास महंत (उर्फ चुलबुल दास) को गिरफ्तार किया और हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस अंधे कत्ल को सुलझा लिया है और 24 घंटे के भीतर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है.
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