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बिलासपुर में अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा: शादीशुदा प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार

बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में पुलिस ने चंद्रप्रकाश पटेल नाम के एक शादीशुदा व्यक्ति की हत्या का मामला 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया. जांच में पता चला कि मृतक का पिछले दो साल से एक महिला के साथ प्रेम संबंध था. घटना के दिन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:41 PM IST
बिलासपुर में अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा: शादीशुदा प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका गिरफ्तार

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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