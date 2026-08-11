वायरल ऑडियो पर घिरीं महापौर, अंबिकापुर नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, मंजूषा भगत और BJP पार्षदों ने किया वॉकआउट

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अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा बैठक राजमोहिनी देवी भवन के हाल में आयोजित की गई. सामान्य सभा की बैठक में प्रश्नकाल के दौरान सदन हंगामेदार रहा. हंगामा ज्यादा बढ़ता देख महापौर मंजूषा भगत सहित भाजपा पार्षद सदन से वॉकआउट कर बाहर निकल गए. दरअसल अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा सामान्य सभा की बैठक चौथी बार आयोजित की गई.
इस बैठक में 19 एजेंडा रखा गया था. लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने महापौर पर हमला करते हुए कहा कि महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में मेला लगाने को लेकर मेला संचालकर्ता से 3 लाख रुपए से लेनदेन की बात सामने आई थी. जिसके बाद महापौर मंजूषा भगत ने अनुसूचित जनजाति थाने में एआई जेनरेटेड ऑडियो कहकर शिकायत दर्ज करवाई थी. लेकिन शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा और कहा कि अगर अंबिकापुर शहर की प्रथम नागरिक की शिकायत पर करवाई नहीं हो रही है, तो आम नागरिकों की शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी.
भाजपा पार्षदों ने किया वॉकआउट
इधर महापौर मंजूषा भगत सहित भाजपा पार्षदों ने हंगामे के कारण सदन से वॉकआउट कर लिया और सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई. जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में विपक्ष को बोलने का मौका फिर से नहीं दिया गया. जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद सहित कांग्रेस के पार्षद सदन से वॉकआउट कर चले गए. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में किसी भी तरह से जनता के मुद्दों पर कोई एजेंडा पर कोई बात करने को तैयार नहीं है. सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य समस्याओ नगर निगम क्षेत्र की जनता परेशान है. अगर हमारी बात सदन में नहीं सुना गया है तो हम नगर निगम क्षेत्र की जनता के घर-घर जाकर नगर निगम की कार्यप्रणाली को बताएंगे. इधर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बिना विपक्ष के जारी रही और पूरे एजेंट पर सत्ता पक्ष ने चर्चा कर समाप्त कर दिया.
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