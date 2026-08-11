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वायरल ऑडियो पर घिरीं महापौर, अंबिकापुर नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, मंजूषा भगत और BJP पार्षदों ने किया वॉकआउट

अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभी बैठक में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगाना हुआ. स्थिति बिगड़ने पर महापौर मंजूषा भगत समेत भाजपा पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. यह सामान्य सभा की चौथी बैठक थी.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Aug 11, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:47 PM IST
वायरल ऑडियो पर घिरीं महापौर, अंबिकापुर नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, मंजूषा भगत और BJP पार्षदों ने किया वॉकआउट

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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