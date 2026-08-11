वायरल ऑडियो पर घिरीं महापौर, अंबिकापुर नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, मंजूषा भगत और BJP पार्षदों ने किया वॉकआउट

भाजपा पार्षदों ने किया वॉकआउट

इधर महापौर मंजूषा भगत सहित भाजपा पार्षदों ने हंगामे के कारण सदन से वॉकआउट कर लिया और सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई. जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में विपक्ष को बोलने का मौका फिर से नहीं दिया गया. जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद सहित कांग्रेस के पार्षद सदन से वॉकआउट कर चले गए. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में किसी भी तरह से जनता के मुद्दों पर कोई एजेंडा पर कोई बात करने को तैयार नहीं है. सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य समस्याओ नगर निगम क्षेत्र की जनता परेशान है. अगर हमारी बात सदन में नहीं सुना गया है तो हम नगर निगम क्षेत्र की जनता के घर-घर जाकर नगर निगम की कार्यप्रणाली को बताएंगे. इधर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बिना विपक्ष के जारी रही और पूरे एजेंट पर सत्ता पक्ष ने चर्चा कर समाप्त कर दिया.