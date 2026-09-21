बिलासपुर में दो पक्षों में खूनी झड़प, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या, 2 गंभीर रुप से घायल

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या

मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा के वार्ड नंबर 19 स्थित जनक पहरी पारा का है, जहां रविवार रात बिदर त्योहार मनाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया. आरोप है कि इस झगड़े के दौरान एक गुट के लोगों ने व्यास नारायण राठौर और उनके दो बेटों रवि कुमार राठौर और शैलेश कुमार राठौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को इलाज के लिए CIMS बिलासपुर ले गए. हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने शैलेश कुमार राठौर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, व्यास नारायण राठौर और रवि कुमार राठौर का इलाज चल रहा है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.