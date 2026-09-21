बिलासपुर में दो पक्षों में खूनी झड़प, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या, 2 गंभीर रुप से घायल

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी पुलिस स्टेशन इलाके के गतौरा गांव में स्थानीय बिदर त्योहार के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. यह विवाद जल्द ही हिंसा में बदल गया और एक गुट के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और बड़े भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए CIMS बिलासपुर भेजा गया है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने पूछताछ के लिए लगभग 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या
मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा के वार्ड नंबर 19 स्थित जनक पहरी पारा का है, जहां रविवार रात बिदर त्योहार मनाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया. आरोप है कि इस झगड़े के दौरान एक गुट के लोगों ने व्यास नारायण राठौर और उनके दो बेटों रवि कुमार राठौर और शैलेश कुमार राठौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को इलाज के लिए CIMS बिलासपुर ले गए. हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने शैलेश कुमार राठौर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, व्यास नारायण राठौर और रवि कुमार राठौर का इलाज चल रहा है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
गांव में तनाव तनाव का माहौल
घटना की जानकारी मिलने पर सोमवार को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों समेत करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे विवाद की वजह और हमले में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है. एक स्थानीय त्योहार के दौरान हुई इस हिंसक घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है. इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
दुर्ग में भी युवक की हत्या
इस बीच, दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के (वार्ड 22) में कुरुद बाजार चौक के पास शराब पीने के दौरान हुआ झगड़ा जानलेवा साबित हुआ. कहा-सुनी के बाद राज जोशी ने पूरण भारती के सिर पर ईंट-पत्थरों से जोरदार हमला किया. पूरण भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. आरोपी के मामा, मनीष बघेल ने तुरंत जामुल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट