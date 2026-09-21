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बिलासपुर में दो पक्षों में खूनी झड़प, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या, 2 गंभीर रुप से घायल

Bilaspur News: बिलासपुर के गतौरा गांव में दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई. आरोप है कि एक गुट के लोगों ने अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 21, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:18 PM IST
बिलासपुर में दो पक्षों में खूनी झड़प, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 1 की हत्या, 2 गंभीर रुप से घायल

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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