छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दरगाहों में डीजे-धूमाल बैन पर लगी अंतरिम रोक

इन पर रोक लगाने के निर्देश

वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में प्रदेश के विभिन्न दरगाहों, उर्स और धार्मिक जलसों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने की बात भी कही गई थी. सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि जिन स्थानों पर ये धार्मिक आयोजन होते हैं, वे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं. इसी अधिकार के तहत बोर्ड ने यह दिशा-निर्देश जारी किया था.