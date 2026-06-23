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छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दरगाहों में डीजे-धूमाल बैन पर लगी अंतरिम रोक

Chhattisgarh Waqf Board News: हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के 11 जून 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दरगाहों और उर्स आयोजनों में डीजे, धूमाल व नाच-गाने पर प्रतिबंध लगाया गया था. अब मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत विचार होगा.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:23 PM IST
छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दरगाहों में डीजे-धूमाल बैन पर लगी अंतरिम रोक
Image Credit: Chhattisgarh Highcourt News

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