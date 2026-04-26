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GGU में भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर हंगामा! बजरंग दल ने किया कैंपस का घेराव, प्रबंधन ने बनाई जांच समिति

Bilspur News: बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में भगवान राम, परशुराम और डॉ. अंबेडकर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. हॉस्टल के भीतर छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:26 AM IST
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GGU में भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर हंगामा! बजरंग दल ने किया कैंपस का घेराव, प्रबंधन ने बनाई जांच समिति

GGU Bilaspur Clash: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) एक बार फिर विवादों में घिर गया है. इस बार तनाव की जड़ें Law Department के छात्रों वाले एक WhatsApp ग्रुप में की गई कथित धार्मिक और सामाजिक टिप्पणियों में हैं. ग्रुप में भगवान राम, परशुराम और डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद छात्रों में गहरा आक्रोश फैल गया. शुक्रवार की रात यह विवाद हिंसक रूप ले गया, जब विवेकानंद हॉस्टल के सामने दो गुटों के बीच झड़प हो गई.

प्रबंधन ने बनाई जांच समिति
इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए चार छात्रों को निष्कासित कर दिया और हॉस्टलों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा चार सदस्यों वाली एक जांच समिति गठित की गई और उसे दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. 

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: एक दिन में तीन शहरों का दौरा करेंगे CM मोहन, भीषण गर्मी से लोग बेहाल, पढ़ें बड़ी खबरें

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बजरंग दल ने किया कैंपस का घेराव
बजरंग दल और ABVP जैसे संगठनों ने इस अपमान के विरोध में कैंपस का घेराव किया है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय कोनी पुलिस फिलहाल डिजिटल सबूतों और वायरल वीडियो की जांच कर रही है, ताकि कानून की संबंधित संवेदनशील धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सके. शांति बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के भीतर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कैंपस के भीतर किसी भी तरह की सांप्रदायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जानिए पूरा मामला
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस पूरे विवाद में प्रियांशु सिंह, कौस्तुभ मणि पांडे, अंशुमान सिंह और तोफान चंद्रनायक के बीच हुआ है. आरोप है कि इंस्टाग्राम पर धार्मिक, सामाजिक और जाति से जुड़े मामलों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आदान-प्रदान किया जा रहा था. चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद कैंपस में इस घटना को लेकर भारी हंगामा मच गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें चारों छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है.

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