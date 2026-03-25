Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3153020
Chhattisgarhबिलासपुर में बर्ड फ्लू का खतरा, 5 हजार मुर्गियों की मौत, जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम

बिलासपुर में बर्ड फ्लू का खतरा, 5 हजार मुर्गियों की मौत, जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम

Bilaspur Birdflu News: बिलासपुर में 5,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत के बाद दहशत फैल गई है. 18 मार्च को शुरू हुई इस घटना को शुरू में एक सामान्य बीमारी मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ने पर बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में बर्ड फ्लू का खतरा, 5 हजार मुर्गियों की मौत, जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस समय एक बड़ी और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है. पिछले कुछ दिनों के भीतर कोनी में स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5,000 से अधिक मुर्गियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है. मुर्गियों की अचानक हुई इस मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, और शुरुआती लक्षणों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि यह बर्ड फ्लू हो सकता है. एहतियाती कदम के तौर पर प्रशासन ने पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है और इस परिसर के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

18 मार्च से शुरू हुआ मौत का सिलसिला
मुर्गियों के मौत की असली वजह की पुष्टि भोपाल की लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो पाएगी. बिलासपुर में इस सरकारी पोल्ट्री फार्म में यह जानलेवा प्रकोप 18 मार्च को ही शुरू हो गया था फिर भी हैरानी की बात है कि यह जानकारी समय पर आला अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई. शुरू में जिम्मेदार लोगों ने इस स्थिति को एक मामूली बीमारी मानकर नजरअंदाज़ कर दिया. लेकिन जैसे-जैसे हर गुजरते दिन के साथ मृत मुर्गियों के ढेर बढ़ते गए, विभाग में घबराहट फैलने लगी. अब जब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है, तो आखिरकार फार्म को सील कर दिया गया है और वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: सोना-चांदी ने मारी ऊंची छलांग, ग्राहकों के छूटे पसीने, रायपुर-बिलासपुर में इतने का मिल रहा गोल्ड

Add Zee News as a Preferred Source

 

जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम
रायपुर से आई विशेषज्ञों की एक टीम ने युद्धस्तर पर जांच शुरू कर दी है. पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है, तो संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उस क्षेत्र के सभी पालतू पक्षियों को मारने के उपाय किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज जारी होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, 3 जिलों के दौरे पर CM मोहन, पढ़ें अपडेट
indore news
इंदौर में पेट्रोल भरवाने उमड़ी भीड़, कलेक्टर बोले- अफवाहों पर न दें ध्यान
MP Board 5th-8th results
खत्म हुआ छात्रों का इंजतार, इस समय घोषित होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
petrol shortage
क्या सच में खत्म होने वाला है पेट्रोल? MP के कई शहरों में पंपों पर मची भीड़...
MP Congress
MP कांग्रेस में बड़े बदलाव, 41 नगर अध्यक्ष और 4 जिला कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित...
narsinghpur news
खिचड़ी बनाते-बनाते दो टुकड़ों में ब्लास्ट हुआ इंडक्शन, मंजर देख सहम गई महिला
MP High court
MP हाईकोर्ट से सोम डिस्टलरीज को तगड़ा झटका, आबकारी टेंडर प्रक्रिया से हुई बाहर...
Mohan Yadav
बर्थडे से पहले मोहन यादव ने दतिया को दी बड़ी सौगात, बोले- ऐसा लगा जन्मदिन मना लिया
Bhopal division
गर्मी की छुट्टियों में घर जाना होगा आसान! 6 ट्रेनों के स्टॉपेज में हुआ बदलाव...
basmati rice
ईरान युद्ध से MP को भारी नुकसान, ठप पड़ा ये कारोबार; आधा माल जाता है पश्चिम एशिया