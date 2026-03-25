बिलासपुर में बर्ड फ्लू का खतरा, 5 हजार मुर्गियों की मौत, जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम

Bilaspur Birdflu News: बिलासपुर में 5,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत के बाद दहशत फैल गई है. 18 मार्च को शुरू हुई इस घटना को शुरू में एक सामान्य बीमारी मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ने पर बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस समय एक बड़ी और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है. पिछले कुछ दिनों के भीतर कोनी में स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5,000 से अधिक मुर्गियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है. मुर्गियों की अचानक हुई इस मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, और शुरुआती लक्षणों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि यह बर्ड फ्लू हो सकता है. एहतियाती कदम के तौर पर प्रशासन ने पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है और इस परिसर के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.
18 मार्च से शुरू हुआ मौत का सिलसिला
मुर्गियों के मौत की असली वजह की पुष्टि भोपाल की लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो पाएगी. बिलासपुर में इस सरकारी पोल्ट्री फार्म में यह जानलेवा प्रकोप 18 मार्च को ही शुरू हो गया था फिर भी हैरानी की बात है कि यह जानकारी समय पर आला अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई. शुरू में जिम्मेदार लोगों ने इस स्थिति को एक मामूली बीमारी मानकर नजरअंदाज़ कर दिया. लेकिन जैसे-जैसे हर गुजरते दिन के साथ मृत मुर्गियों के ढेर बढ़ते गए, विभाग में घबराहट फैलने लगी. अब जब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है, तो आखिरकार फार्म को सील कर दिया गया है और वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है.
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जांच के लिए रायपुर से पहुंची टीम
रायपुर से आई विशेषज्ञों की एक टीम ने युद्धस्तर पर जांच शुरू कर दी है. पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है, तो संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उस क्षेत्र के सभी पालतू पक्षियों को मारने के उपाय किए जाएंगे.
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