5 हजार मुर्गियों की मौत के बाद बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मांस की बिक्री पर लगी रोक; घर-घर हो रही सैंपलिंग

Bilaspur bird flu news: बिलासपुर के कोनी में स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5 हजार मुर्गियों की अचानक हुई मौत की चिंताजनक वजह सामने आई है. भोपाल से सामने आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. कुक्कुट पालन परिसर में जानलेवा H5N1 वायरस (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं 10 किलोमीटर के दायरा को सर्विलांस पर रखा गया है.

बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि

कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5 हजार मुर्गियों की रहस्यमयी मौत ने हर किसी को चौंका दिया था. मुर्गियों की मौत को पहले मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज किया गया था लेकिन जैसे-जैसे मौत के आंकड़े बढ़ते गए आशंका बर्ड फ्लू की तरफ चली गई, जिसकी अब पुष्टि हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि कुछ दिनों के लिए सतर्क रहें और चिकन का सेवन करने से पहले जांच ले कि मांस की सप्लाई कहां से हुई है.

10 किलोमीटर का दायरा सर्विलांस पर

बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 किमी के दायरे को ''इन्फेक्टेड जोन'' और 10 किलोमीटर के दायरे को ''सर्विलांस जोन'' घोषित कर दिया गया है. मकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर वार्डों में पोल्ट्री गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले के सभी 284 पोल्ट्री फार्मों में कड़ाई से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और चेकपोस्ट बनाकर पक्षियों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है.

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मुर्गे-मुर्गियों की होगी कलिंग

कलेक्टर ने आगे बताया कि संक्रमित क्षेत्र में मौजूद सभी मुर्गे-मुर्गियों की ''कलिंग'' (मारने की प्रक्रिया) शुरू की गई है जिसके बाद उन्हें स्पोज किया जा रहा है. इसके साथ ही मांस की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाया गया है. रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है जो स्थिति को नियंत्रित और घर-घर जाकर सैंपल ले रही है. हम अपनी SOP के तहत काम कर रहे हैं. सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहें है और जनता से भी अपील करेंगे की इस दौरान मांस के सेवन पर सतर्कता बरतें, रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर