Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3153837
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

5 हजार मुर्गियों की मौत के बाद बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मांस की बिक्री पर लगी रोक; घर-घर हो रही सैंपलिंग

cg news: बिलासपुर कुक्कुट पालन परिसर में जानलेवा H5N1 वायरस (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bilaspur bird flu news: बिलासपुर के कोनी में स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5 हजार मुर्गियों की अचानक हुई मौत की चिंताजनक वजह सामने आई है. भोपाल से सामने आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. कुक्कुट पालन परिसर में जानलेवा H5N1 वायरस (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं 10 किलोमीटर के दायरा को सर्विलांस पर रखा गया है. 

बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि
कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म कॉम्प्लेक्स में 5 हजार मुर्गियों की रहस्यमयी मौत ने हर किसी को चौंका दिया था. मुर्गियों की मौत को पहले मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज किया गया था लेकिन जैसे-जैसे मौत के आंकड़े बढ़ते गए आशंका बर्ड फ्लू की तरफ चली गई, जिसकी अब पुष्टि हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि कुछ दिनों के लिए सतर्क रहें और चिकन का सेवन करने से पहले जांच ले  कि मांस की सप्लाई कहां से हुई है.

10 किलोमीटर का दायरा सर्विलांस पर
बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 किमी के दायरे को ''इन्फेक्टेड जोन'' और 10 किलोमीटर के दायरे को ''सर्विलांस जोन'' घोषित कर दिया गया है. मकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर वार्डों में पोल्ट्री गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले के सभी 284 पोल्ट्री फार्मों में कड़ाई से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और चेकपोस्ट बनाकर पक्षियों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुर्गे-मुर्गियों की होगी कलिंग
कलेक्टर ने आगे बताया कि संक्रमित क्षेत्र में मौजूद सभी मुर्गे-मुर्गियों की ''कलिंग'' (मारने की प्रक्रिया) शुरू की गई है जिसके बाद उन्हें स्पोज किया जा रहा है. इसके साथ ही मांस की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाया गया है. रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है जो स्थिति को नियंत्रित और घर-घर जाकर सैंपल ले रही है.  हम अपनी SOP के तहत काम कर रहे हैं. सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहें है और जनता से भी अपील करेंगे की इस दौरान मांस के सेवन पर सतर्कता बरतें, रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर

TAGS

Bilaspur News

Trending news

MP Board Results Out
MP Board Result Out: 5वीं में सरकारी स्कूल आगे, 8वीं में प्राइवेट का दबदबा
dewas news
पेट्रोल किल्लत के बीच घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी, मुड़कर देखने लगे लोग
bhopal cm house
CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, CM मोहन यादव ने किया भूमि पूजन...
Ram Navami
MP में राम नवमी की सरकारी छुट्टी कब? बैंक, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस... क्या-क्या रहेंगे बंद
mp news
सीमांकन करने पहुंची टीम पर पथराव, आदिवासी बुजुर्ग से बहस करने पर भड़का गांव, 2 घायल
mandla news
"परीक्षा की तैयारी करते 9 साल हुए बर्बाद, अब मुझे IAS बनाओ," युवक की कलेक्टर से मांग
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन? देखें मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें
MP Board 2026
जारी हुआ एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, छात्र इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक
viral girl monalisha
आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी मोनालिसा, मीडिया के सामने दी सुसाइड की धमकी!
rajgarh news
MP में हुई अजीब घटना! अंतिम संस्कार के दौरान अर्थी छोड़ जान बचाकर भागे लोग