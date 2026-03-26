छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की दस्तक, 22 हजार से ज्यादा पक्षी जिंदा दफन, मुसीबत में तुरंत डायल करें यह नंबर

Bilaspur Poultry Farm News: बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. हालात को गंभीर देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर किल ऑपरेशन चलाया जा रहा है. टीमों ने अब तक हजारों पक्षियों और अंडों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया है. अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सख्त कदम उठाना जरूरी था, ताकि बीमारी गांव-गांव तक न फैल सके और लोगों की सुरक्षा बनी रहे.

संयुक्त संचालक के निर्देशन में बनी रैपिड रिस्पांस टीम लगातार इलाके में काम कर रही है. अब तक 22 हजार से ज्यादा पक्षियों, करीब 25 हजार अंडों और भारी मात्रा में दाने को नष्ट किया जा चुका है. जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में 24 घंटे चालू कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 07752-251000 जारी किया गया है. जहां लोग किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी दे सकते हैं. इसके साथ ही पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रभावित क्षेत्रों में आने-जाने पर सख्ती कर दी गई है.

वायरस मिलने से सनसनी

कोनी इलाके के एक पोल्ट्री फार्म में इस वायरस के मिलने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई. यहां पहले ही हजारों मुर्गियों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों और अंडों को नष्ट करने का फैसला लिया गया. हालांकि, इस बीच प्रशासन की कुछ लापरवाही भी सामने आई है, जहां मृत मुर्गियों को खुले में फेंका गया और संक्रमण के बावजूद अंडे व चूजों की सप्लाई जारी रही.

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स्थानीय स्तर पर लापरवाही

स्थानीय स्तर पर भी लापरवाही देखने को मिली, जहां लोग चेतावनी के बावजूद दुकानें खोलते नजर आए. एहतियात के तौर पर कानन पेंडारी जू को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और चिकन-अंडे की दुकानों पर भी कार्रवाई हुई है. शुरुआत में अधिकारियों ने पक्षियों की मौत को मौसम का असर समझ लिया था, जिससे जांच में देरी हुई और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया. अब प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें और किसी भी मृत पक्षी की सूचना तुरंत दें

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

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