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'मैं नितिन नवीन का पीए बोल रहा हूं...', रायपुर में BJP विधायक के साथ ठगी, फर्जी PA बनकर ऐसे ऐंठे पैसे

 BJP MLA Purandar Mishra Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी करने का मामला सामने आया है. ठग ने खुद को  BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बताकर ठगी को अंजाम दिया है. शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 10:46 AM IST
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'मैं नितिन नवीन का पीए बोल रहा हूं...', रायपुर में BJP विधायक के साथ ठगी, फर्जी PA बनकर ऐसे ऐंठे पैसे

Chhattisgarh Cyber Fraud News: छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के साथ ठगी और लूटा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. कुछ दिन पहले सुबह की सैर पर निकले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक धरमलाल कौशिक से बेखौफ बदमाशों ने  मोबाइल फोन लूट लिया था. अब बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा को ठगों ने शिकार बनाया है. आरोपी ने खुद को BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बताकर विधायक से संपर्क किया और डीजल डलवाने के नाम पर दो बार पैसे ट्रांसफर करा लिए.

ठग ने नितिन नवीन का पीए बताकर का पर्सनल असिस्टेंट (PA) होने का नाटक किया और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा को झांसा देकर अपने बताए गए बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर करवा लिए. पुरंदर मिश्रा ने यह रकम 4,500 और 5,500 की दो किस्तों में ट्रांसफर की. विधायक पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर के सेवक नारायण मिश्रा के जरिए ठगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए थे. मामले का खुलासा तब हुआ जब पुरंदर मिश्रा ने खुद नेता के PA की पहचान की जांच की. 

जांच में जुटी पुलिस 

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मामले का खुलासा होने पर सेवक नारायण मिश्रा की शिकायत पर खमहरडीह पुलिस स्टेशन में धारा 318/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है. अपनी शिकायत में मिश्रा ने उस फोन नंबर की भी जानकारी दी है, जिसका इस्तेमाल ठगों ने कॉल करने के लिए किया था. साथ ही उस अकाउंट नंबर की भी, जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे.

धरमलाल कौशिक से हुई थी लूट
बता दें, इससे पहले रायपुर के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा विधायक धरमलाल कौशिक का मोबाइल फोन लूट लिया था. बाइक पर सवार लुटेरा फोन छीनने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया. यह घटना 18 मई सुबह 7:15 बजे हुई, उस समय सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था. फिलहाल पुलिस ने दावा किया है कि लूटेरे को  जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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