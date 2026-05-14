छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक ने खरीदी ई-रिक्शा, इसी से करेंगे शहर का भ्रमण

BJP MLA Purandar Mishra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की अपील का असर दिखना शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय समेत उनके कई मंत्रियों ने अपने काफिले में वाहन कम कर दिए हैं. जबकि रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने ई-रिक्शा खरीदा है. उनका कहना है कि वह शहर भ्रमण और क्षेत्र के कार्यक्रमों में ई-रिक्शा से जाएंगे. उनका कहना है कि वह गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पेट्रोल-डीजल की बचत करेंगे. कई दूसरे विधायकों ने भी एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया है.

पुरंदर मिश्रा ने खरीदा ई-रिक्शा

रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने ई-रिक्शा खरीदा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत करना है. आज से ही रायपुर में उनके जितने भी कार्यक्रम हैं वह उसमें ई-रिक्शा से ही जाएंगे. पुरंदर मिश्रा आज अपने ई-रिक्शे के साथ-साथ कुल 11 ई-रिक्शों में कार्यकर्ताओं के साथ इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं.

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छत्तीसगढ़ में मंत्रियों ने कम किया काफिला

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने काफिले में वाहनों को कम कर दिया है. बुधवार को वह कम वाहनों के साथ भ्रमण पर निकले थे. वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रियों ने भी अपना काफिला कम कर दिया है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने काफिले में चलने वाले अतिरिक्त प्रोटोकॉल वाहनों के उपयोग को कम कर दिया है. वहीं महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी विभागीय वाहनों को कम किया है. इसके अलावा कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने भी वाहनों को कम किया है. छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और विधायकों ने कम से कम वाहन इस्तेमाल करने की बात कही है.

छत्तीसगढ़ में विधायकों ने अपने वाहनों को कम किया है. पुरंदर मिश्रा ने ई-रिक्शा के माध्यम से शहर में भ्रमण और अन्य स्थानों में जाने का फैसला किया है. छत्तीसगढ़ में दूसरे कई नेताओं ने भी कम वाहनों का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है.

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