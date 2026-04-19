'70 करोड़ महिलाओं की उम्मीद पर फेरा पानी...', नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर CM ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं होने के मामले पर भाजपा कांग्रेस पर आक्रमक हो गई है. इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने रायपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोला हमला

बहुत दुखी मन से आपसब के बीच हैं, 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण विपक्ष के रवैये की वजह से नहीं मिल पाया. 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया. पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 57 प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में भी 21-22 प्रतिशत नारी शक्ति है यहां. अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो कि नीति अपनाते हैं इंडी गठबंधन के लोग, सपा जैसी पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कह कर बरगलाती है. आने वाले वक्त में इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा. कांग्रेस और इंडी गठबंधन का वास्तविक चेहरा सामने आया, देश की माता बहने सच्चाई जान चुकी है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की महिलाओं के उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देंगे

अरुण सिंह ने साधा निशाना

कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी काली करतूत का परिचय दिया और बिल पास नहीं होने दिया. महिला अधिकार की बात जब भी आई कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार के साथ गद्दारी किया. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के हितों की उपेक्षा की. कांग्रेस नेताओं ने तो महिला बिल को फाड़ने तक का काम किया. समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने हमेशा महिलाओं को गाली देने का काम किया. महिलाओं को इसबार पूरी आशा थी कि ये बिल पास हो जाएगा. बिल गिरने पर विपक्ष के लोगों ने तालियां बजायी और खुशियां मनाई, जबकि हमारे आंखों में आंसू थे. कांग्रेस के लोग चालबाज हैं. कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया है विपक्षी दलों से मिलकर, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. संशोधन में 2 तिहाई बहुमत चाहिए, इसलिए हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस और विपक्ष सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए. कांग्रेस के कुछ लोग सपोर्ट करना चाहते थे लेकिन राहुल गांधी ने होने नहीं दिया, उन्हें समझाए कौन. जो नासमझ हो समझाया उसे जा सकता है, लेकिन जो समझ के न समझे वो काम कांग्रेस कर रही है. भाजपा के संविधान में उल्लेख है कि एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है.

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