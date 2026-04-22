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बुरहानपुर का शाही शख्स, न पेट्रोल की टेंशन, न डीजल का खर्च... 30 साल से घोड़े की पीठ पर कट रही जिंदगी!

Burhanpur News-बुरहानपुर में एक शख्स पिछले 30 सालों से घोड़े की सवारी कर रहा है. हर दिन वह घोड़े पर 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है. पिछले 30 सालों में युवक 4 घोड़े बदल चुका है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:01 AM IST
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बुरहानपुर का शाही शख्स, न पेट्रोल की टेंशन, न डीजल का खर्च... 30 साल से घोड़े की पीठ पर कट रही जिंदगी!

Man Travels on Horse For 30 Years-आज के इस आधुनिक दौर में लोग चंद मीटर की दूरी भी पैदल तय नहीं करते है. जरा सी दूरी तय करने के लिए भी लोग बाइक और कार की चाबी उठाते हैं. लेकिन मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में एक शख्स ऐसा भी जो उसके विपरीत है. आग लोगों से अलग शकील दादा कार-बाइक से नहीं चलते हैं. पिछले दशकों से शकील बुरहानपुर की सड़कों पर किसी नवाब की तरह घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं. उनके घोड़े का खर्च कार-बाइक के पेट्रोल-डीजल से भी ज्यादा है. 

बचपन से है घोड़े का शौक
शकील दादा ने बताया कि बुरहानपुर शहर राजा महाराजाओं का शहर है. पहले से यहां पर शाही महाराजाओं द्वारा घोड़े की सवारी की जाती थी. उन्होंने बताया कि मुझ बचपन से ही घोड़े पर बैठने का शौक था. मैंने अपने पिता से घोड़े का बच्चा मांगा, फिर पिता ने मुझे एक बच्चा दिलाया. मैंने उसकी परवरिश की और फिर मैं उस पर ही बैठकर घूमने लगा. 

हर दिन 50 से 60 किलोमीटर का सफर
शकील ने बताया कि वह अब तक तीन से चार घोड़े खरीद चुके हैं. उन्होंने बताया कि मैं घोड़े पर बैठकर ही सफर करता हूं और रोजाना 50 से 60 किलोमीटर मेरा सफर हो जाता है और मैं उनको खाने के लिए अच्छा दाना चारा खिलाता हूं. वहीं लोग भी घोड़ों को दाना चारा देते रहते हैं. 

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चाय पीने से लेकर पान खाने तक घोड़े का सफर
शकील का कहना है कि आज तक उन्होंने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं किया हैं. उन्होंने मोटरसाइकल और फोर व्हीलर को हाथ नहीं लगाया है, वे घोड़े पर ही सफर करते हैं. चाय पीने से लेकर पान खाने तक वो घोड़े से ही जाते हैं. अपने रोजमर्रा के काम भी शकील घोड़े पर बैठकर ही करते हैं. शकील ने बताया कि वो पेशे से हम्माल हैं और काम के साथ-साथ उनका शौक भी पूरा होता रहता है, साथ ही लोगों से मदद भी मिल जाती है.

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