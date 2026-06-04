बुरहानपुर में विधायक के 'लापता' होने के लगे पोस्टर, अज्ञात लोगों ने दीवारों पर चिपकाए, MLA ने दी सफाई

MLA Disappearance Posters-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के निंबोला थाना क्षेत्र में सियासत गरमा गई है. इलाके के मंगरूल रोड पर तीन-चार जगहों पर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक मंजू दादू के लापता होने के पोस्टर लगे दिखाई दिए. अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए इस पोस्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, दोपहर होते-होते इन पोस्टरों को किसी ने हटा दिया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र की राजनीति में गरमाहट बढ़ा दी है.

किसानों की नाराजगी बनी वजह

दरअसल, पिछले दिनों क्षेत्र में आए आंधी-तूफान के कारण किसानों की केला फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि फसल बर्बाद होने के बाद भी विधायक मंजू दादू निंबोला क्षेत्र का दौरा करने नहीं आईं. वे दूसरी जगहों पर तो गईं, लेकिन इस इलाके के किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचीं. इसी अनदेखी से नाराज होकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया. यह पोस्टरबाजी भी इसी आक्रोश का हिस्सा मानी जा रही है.

किसान त्रस्त, विधायक मस्त

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसान त्रस्त और विधायक मस्त हैं. उन्होंने कहा कि विधायक के जमीनी काम पूरी तरह फेल साबित हुए हैं. यह जनता का बीजेपी जनप्रतिनिधियों के प्रति असली आक्रोश है. सालों की मांग के बावजूद किसानों को केला फसल का न तो पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है और न ही बीमा का लाभ.

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विधायक ने रखा अपना पक्ष

दूसरी तरफ, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने ने कहा कि नेपानगर विधायक लगातार जनता के बीच रहती हैं और उनके लिए काम करती हैं. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. वहीं, खुद विधायक मंजू दादू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं हमेशा जनता के बीच जाती हूं और उनके काम करने में ही विश्वास रखती हूं.

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