Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3237882
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबुरहानपुर

बुरहानपुर में विधायक के 'लापता' होने के लगे पोस्टर, अज्ञात लोगों ने दीवारों पर चिपकाए, MLA ने दी सफाई

Burhanpur News-बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में क्षेत्रीय विधायक मंजू दादू के लापता होने के बैनर पोस्टर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाए गए है. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. विधायक ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुरहानपुर में विधायक के 'लापता' होने के लगे पोस्टर, अज्ञात लोगों ने दीवारों पर चिपकाए, MLA ने दी सफाई

MLA Disappearance Posters-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के निंबोला थाना क्षेत्र में सियासत गरमा गई है. इलाके के मंगरूल रोड पर तीन-चार जगहों पर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक मंजू दादू के लापता होने के पोस्टर लगे दिखाई दिए. अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए इस पोस्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, दोपहर होते-होते इन पोस्टरों को किसी ने हटा दिया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र की राजनीति में गरमाहट बढ़ा दी है. 

किसानों की नाराजगी बनी वजह
दरअसल, पिछले दिनों क्षेत्र में आए आंधी-तूफान के कारण किसानों की केला फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि फसल बर्बाद होने के बाद भी विधायक मंजू दादू निंबोला क्षेत्र का दौरा करने नहीं आईं. वे दूसरी जगहों पर तो गईं, लेकिन इस इलाके के किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचीं. इसी अनदेखी से नाराज होकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया. यह पोस्टरबाजी भी इसी आक्रोश का हिस्सा मानी जा रही है. 

किसान त्रस्त, विधायक मस्त
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसान त्रस्त और विधायक मस्त हैं. उन्होंने कहा कि विधायक के जमीनी काम पूरी तरह फेल साबित हुए हैं. यह जनता का बीजेपी जनप्रतिनिधियों के प्रति असली आक्रोश है. सालों की मांग के बावजूद किसानों को केला फसल का न तो पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है और न ही बीमा का लाभ.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने रखा अपना पक्ष
दूसरी तरफ, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने ने कहा कि नेपानगर विधायक लगातार जनता के बीच रहती हैं और उनके लिए काम करती हैं. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. वहीं, खुद विधायक मंजू दादू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं हमेशा जनता के बीच जाती हूं और उनके काम करने में ही विश्वास रखती हूं.

यह भी पढ़ें-वंदे मातरम विवाद में पार्षद फौजिया शेख को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsBurhanpur newsBJP MLA Manju Dadu

Trending news

satna news
टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी
Latest Ujjain News
सिर्फ 8MM की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी ने रचा इतिहास
MP Rajya Sabha Election
बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर
Rajya Sabha Election 2026
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित की लिस्ट, MP से तरुण चुग-रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार
bhopal news
दिल्ली-बिहार के बाद MP में अलर्ट! होटल, स्कूल-कॉलेजों को नोटिस,मंत्री ने दिए निर्देश
Raghuveer Yadav
महाकाल के दरबार में 'पंचायत' के प्रधान जी, उज्जैन आकर बोले- यहां आकर ऊर्जा मिलती है
Alirajpur news
'खुदाई में निकले सोने' का झांसा देकर वनरक्षक से ठगी, नकली बिस्किट थमाकर फरार
Morena Crime News
मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज, मचा हड़कंप
Student Suicide Case
'दोबारा NEET देने की हिम्मत नहीं', सुसाइड नोट छोड़ छात्रा ने बयां किया दर्द...
bhopal news
भोपाल में EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटा, बचाने आई बहन का गाल चीरकर भागा