MP में छाई 'झालमुड़ी', CM मोहन ने बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं खिलाई, निशाने पर ममता बनर्जी

CM Mohan Eating Jhalmuri: बुरहानपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने झालमुड़ी खाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत का जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा.
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MP News: पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी मध्य प्रदेश में भी छायी हुई है. बीजेपी झालमुड़ी के साथ ही बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत का जश्न मना रही है. बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर झालमुड़ी खाकर बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया. उन्होंने इस दौरान मंच पर बैठे नेताओं को भी झालमुड़ी खिलाई. सीएम मोहन ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया. इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया और निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट कराने का ऐलान भी किया है.
'बंगाल को सही मायनों में आजादी मिली'
सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा 'केजरीवाल जेल जाने के बाद पद नहीं छोड़ते हैं, वहीं ममता बनर्जी अब हार के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहती हैं. वह निर्ममता के साथ पेश आती है और पद नहीं छोड़ती. सीएम ने कहा कि बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय ने भी बीजेपी को वोट किया है. सभी ने भाजपा को समर्थन दिया है. अब गुरू रबींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं. सही मायनों में आजादी के 75 सालों बाद बंगाल आजाद हुआ है और वह देश के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है.'
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभक्त लोगों के बीच जहर फैलाने में जुटी रहती है. देश के बंटवारे का पाप भी कांग्रेस ने किया था. भगवान राम के मंदिर पर भी ताला लगाने का काम कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम को बांटने का काम किया. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर को हिंदू मुसलमान सभी ने आनंद के साथ स्वीकार किया है. लेकिन कांग्रेस के नेता आज तक दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं. कांग्रेस की यही नीति रही है.'
एमपी में मन रहा झालमुड़ी
मध्य प्रदेश में पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी की जीत का जश्न एमपी में भी कार्यकर्ताओं ने मनाया है. 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी छायी हुई है. सोमवार को नतीजों के दिन भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में सभी बड़े नेताओं ने झालमुड़ी खाई थी. वहीं मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में भी झालमुड़ी खाकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया था. जबकि बुधवार को बुरहानपुर में भी उन्होंने झालमुड़ी खाई है. एमपी के अलग-अलग शहरों में भाजपा के नेताओं ने झालमुड़ी खाकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया है.
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