बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर हर दिन रुकेगी यह एक्सप्रेस, किराया भी घटा, नया नंबर हुआ जारी

Burhanpur Railway Station: भारतीय रेलवे ने जबलपुर पुणे एक्सप्रेस को अब स्पेशल से हटाकर नियमित ट्रेन कर दिया है. जिसके बाद यह ट्रेन अब कई रेलवे स्टेशनों पर हर दिन रुकेगी. बुरहानपुर में भी इस ट्रेन को लंबे समय से रोकने की मांग चल रही थी. जो अब पूरी हो रही है. जहां जबलपुर-पुणे एक्सप्रेस अब साप्ताहिक श्रेणी से हटाकर स्पेशल श्रेणी में रहेगी और यह ट्रेन अब नियमित यहां रुकेगी. जिससे यहां के यात्रियों को पुणे और जबलपुर दोनों तरफ जाने में फायदा होगा. खास बात यह है कि अब इस ट्रेन का नंबर भी बदल रहा है. जबकि स्पेशल का दर्जा नहीं रहने से इस ट्रेन का किराया भी सामान्य ट्रेनों की तरह ही रहेगा.

जबलपुर-पुणे एक्सप्रेस का नंबर बदला

जबलपुर-पुणे एक्सप्रेस ट्रेन अब तक गाड़ी संख्या 02131-32 के स्पेशल दर्जे के साथ चलती थी. लेकिन अब इस ट्रेन का नंबर 20161-62 पहुंच गया है. जहां पहले ट्रेन का किराया भी ज्यादा था. जबकि स्पेशल ट्रेन का दर्जा होने की वजह से इसका समय भी सही नहीं हो पाता था. ऐसे में अब इस ट्रेन में पूरी तरह से बदलाव हो गया है. यह अब साप्ताहिक की जगह नियमित संचालित होगी. जिसमें यात्रियों को किराया भी कम देना होगा और यह ट्रेन भी अब निर्धारित समय से पहुंचा करेगी. इस बदलाव से यात्रियों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है.

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ये ट्रेने भी अब नियमित

खंडवा बुरहानपुर से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी. जिसमें ट्रेन का स्पेशल दर्जा हटाकर इसे नियमित संचालित करने की मांग की थी. जबलपुर पुणे के साथ-साथ भारतीय रेलवे ने गाड़ी संख्या 20153-54 रीवा-मुंबई ट्रेन और 17079-80 हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन को भी नियमित कर दिया है. हालांकि इसमें हैदराबाद-जयपुर ट्रेन बुरहानपुर में नहीं रुकती है. लेकिन जबलपुर-पुणे और रीवा-मुंबई एक्सप्रेस अब नियमित रुप से बुरहानपुर में रुकेगी.

खंडवा और बुरहानपुर के यात्रियों को फायदा

इन ट्रेनों के नियमित होने से सबसे ज्यादा फायदा खंडवा और बुरहानपुर के लोगों को होगा. क्योंकि यह ट्रेनों दोनों ही स्टेशनों पर रुकने वाली हैं. जिससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी. क्योंकि दोनों ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को आने-जाने में अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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